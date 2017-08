Svastika se vrací, hlásí módní firma. Chce z ní opět vytvořit symbol míru

NEW YORK Navrátit svastice její původní význam se rozhodl americký výrobce triček Teespring. Oděvy s hákovými kříži ale vyvolaly spíše kontroverzi než zájem zákazníků.

Bílá trika a mikiny nesly na hrudi velké svastiky v duhových barvách se slovy Peace (Mír), Zen nebo Love (Láska). Černá verze na sobě měla spirálu tvořenou různě velkými hákovými kříži. Cena triček se pohybovala mezi 20 a 35 dolary (v přepočtu 440 až 770 korun).

„Boříme hranice,“ napsala společnost jako popisek k výrobkům. „Udělejme ze svastiky symbol lásky a míru. Společně to dokážeme,“ uvedl výrobce, který chtěl podle svých slov dát negativnímu znaku jeho původní význam.

Ještě než se svastika stala všeobecně známým symbolem Hitlerova nacistického režimu, běžně ji užívali hinduisté nebo buddhisté jako znak harmonie nebo bohatství.

Společnost nechala vytvořit i propagační video, v němž připomíná, jak nacisté svastiku otočili o 45 stupňů a vytvořili z ní symbol nenávisti, strachu, války, rasismu a síly. „Nacisté stigmatizovali svastiku. Zvítězili, omezili naši svobodu, nebo snad ne? Svastika se vrací,“ uvedl Teespring jako reklamní slogan.

Proti výrobkům společnosti se ale ohradil výkonný ředitel Izraelského židovského kongresu a proizraelský aktivista Arsen Ostrovsky, který trička označil za „obscénní a nechutná“. „Svastika možná kdysi byla znakem míru,“ napsal minulý týden na Facebooku, „dnes jím ale rozhodně není.“

Ostrovsky také upozornil, že společnost není na trhu první, kdo chce profitovat z nacistického symbolu ve jménu designu. „Není to jen naivní přístup, ale také velmi urážlivý. Co bude příště? Islámský stát jako symbol propagace gendrové rovnosti?“ řekl pro list The Jerusalem Post.

Prodejce po negativních komentářích produkty se svastikami z internetového obchodu stáhl. Navíc tvrdí, že neprodal jediný kus kritizovaného oblečení.

Kontroverze ale pokračuje. V pondělí se na stránce objevily další trika s nápisy jako „Hitler nikdy nic špatného neudělal“ nebo „Teď jsme všichni Hitler“. Svastiku pak prodejce v popisu produktu označil za „mlýn přátelství“. Ani tyto oděvy již nejsou v nabídce.

Teespring není jediný, jehož výrobky šokovaly zákazníky odkazem na nacismus. V minulosti vyrobila španělská firma Zara kabelku s výšivkou květin a bicyklu doplněnou o oranžové svastiky.

Pozornosti se dostalo také dámské halence se vzorem připomínající logo nacistické jednotky SS. Pruhované tričko s šerifskou hvězdou se zase až příliš podobalo vězeňským uniformám Židů držených ve vyhlazovacích táborech.

V zištném využívání nacistických symbolů lze najít i českou stopu. Knihkupectví Naše vojsko bylo letos trestně stíháno za výrobu triček, hrnečků a dalších doplňků s portréty Hitlera a dalších nacistických pohlavárů – Reinharda Heydricha a K. H. Franka.