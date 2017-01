Převede Babiš Agrofert do svěřeneckého fondu? A Co to je?

Andreji Babišovi se krátí čas. Do konce ledna by se měl rozhodnout, jak naloží se svým holdingem Agrofert (pod nějž spadá i společnost MAFRA, vydavatel LN – pozn. red.). Ministr financí musí vyhovět zákonu přezdívanému lex Babiš, který zakazuje členům vlády podnikat v médiích a účastnit se veřejných zakázek. Babiš naznačil, že uvažuje i o převodu majetku do svěřenského fondu. Ty existují v českém právu již tři roky. Jak by fond s miliardovým majetkem mohl fungovat?

1. Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond (nebo také trust) je ideální volbou, jak by se vicepremiér mohl od svého impéria alespoň na čas odstřihnout. Firma by z hlediska manažerského řízení fungovala jako doposud, změnil by se jen akcionář. Majetek, který je do svěřenského fondu převeden například ve formě akcií společnosti, nemá už žádného vlastníka. K původnímu majiteli přestává mít jakýkoliv vztah, je od něj oddělen. Tím Andrej Babiš požadavkům zákona vyhoví a zbaví se akcionářského vlivu ve společnostech. Faktickou moc nad majetkem ale ztratit nemusí. 2. Kdo fond řídí? Fond řídí svěřenský správce. Zákon o střetu zájmů přitom nezakazuje členům vlády stát se správcem fondu. Šéf hnutí ANO by tak mohl svěřenským správcem jmenovat sám sebe. Pokud se tak rozhodne, musí ale jmenovat ještě jednoho dalšího správce a jednat s ním společně. V případě Agrofertu lze předpokládat i variantu, že správcem bude osoba, která chod holdingu již dobře zná. Sám vicepremiér o tom, koho hodlá do této pozice nominovat, veřejnost neinformoval. 3. Kdo z fondu může těžit? V zakladatelských listinách je jmenována osoba obmyšlená (může jich být i více), která má z majetku fondu těžit. Je přesně určeno plnění, které jí z fondu poplyne. Zákon nijak neomezuje, že obmyšlenou osobou nemohl být i samotný zakladatel nebo svěřenský správce. Není tedy vyloučeno, že příjmy z fondu potečou přímo Babišovi.