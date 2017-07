Tabákovým obrem Phillip Morris otřásá únik tisíců citlivých dokumentů

Psal se listopad loňského roku a indická metropole tou dobou hostila konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO). Bylo to jedno z ostře sledovaných setkání, kde každé dva roky delegáti vlád z celého světa rokují o zásadních věcech ovliňujících životy milionů lidí. Tato akce v minulosti dala vzniknout opatřením jako zákaz kouření na veřejných místech či zvětšení varování na obalech.

Není tak překvapením, že tato akce přitahuje mimořádnou pozornost samotných tabákových korporací. Objektivy fotoaparátů tehdy zachytily zástupce kolosů Japan Tobacco International a British American Tobacco, jak čekají u vchodu do jednacího sálu, doufajíce, že se dostanou dovnitř navzdory tomu, že jim tam je vstup zapovězen.

Poněkud neočekávaně ale mezi nimi chyběli jejich kolegové z Philip Morris International, mezinárodní divize druhé největší tabákové společnosti na světě, s níž jsou spjaté takové značky, jako je Marlboro, L&M nebo Benson &Hedges. Firma tehdy namítala, že si byla vědoma, že její přítomnost není žádoucí, a proto se na zasedání ani nikdo z jejích zástupců nepokoušel dostat.

Nebyla to ale tak úplně pravda. Ve skutečnosti se z celého světa sletěla do Nového Dillí její firemní esa, aby v hotelu vzdáleném asi hodinu jízdy od konferenčního centra ustavila svůj „operační štáb“, kde se rodila strategie, jak zlanařit delegáty jednotlivých zemí. Vyplývá to z nyní zveřejněných citlivých interních dokumentu společnosti, které získala agentura Reuters a jež doplnila investigativou ve 14 zemích napříč kontinenty a pod podmínkou zachování anonymity také rozhovory s některými současnými a bývalými zaměstnanci firmy.

Z materiálů vyplývá, že zástupci firmy Philip Morris se v době loňské konference k rámcové úmluvě o kontrole tabáku v Novém Dillí zúčastnili několika schůzek třeba s delegáty Vietnamu. Ten je jedním ze signatářů dohody z roku 2003. Od té doby se k ní připojilo na 90 procent zemí světa. Například Spojené státy ji sice podepsaly, ale už neratifikovaly.

Společnost Philip Morris v reakci na tyto informace namítala, že na takovýchto setkáních není nic nepatřičného.

„Pro nás jako společnost pohybující se ve velmi regulovaném průmyslu jsou debaty s vládami součástí našeho každodenního byznysu,“ uvedl Tony Snyder z komunikačního oddělení firmy Philip Morris pro Reuters.

Lobbistická mašinerie

V posledních letech se však zdá, že právě díky takovýmto setkáním, které nevede zdaleka jen Philip Morris, protitabáková platforma poněkud ztrácí dech. Od roku 2014 u takřka poloviny klíčových bodů dohody nenastal žádný pokrok při jejich zavádění do praxe.



Na několik tisíc uniklých dokumentů z let 2009 až 2016, počínaje e-maily manažerů společnosti Philip Morris přes powerpointové prezentace, národní lobbistické plány až po analýzy trhu, ukazuje, že jen tato jediná firma soustředila značné síly na boj proti globální iniciativě za větší kontrolu tabáku. Jeden z e-mailů společnosti z listopadu 2015 ukazuje, že v té době tato agenda zaměstnávala na 600 vedoucích pracovníků.

Z uniklých materiálů také vyplývá, že Philip Morris aktivně usiluje o oslabení protitabákové iniciativy na několika úrovních. Kromě zaměření se na postoje delegátů na mezinárodních zasedáních cílí také na jednotlivé státy, kde se rozhoduje o složení národních delegací a o zavádění opatření do praxe. Firma tak jmenovitě usilovala o to, aby o záležitostech kolem tabáku nadále rozhodovala nikoliv ministerstva zdravotnictví, ale financí, která se spíše budou zdráhat přijít o příspěvky do rozpočtů právě z tabáku.

V powerpointové prezentaci z roku 2014 rovněž povolaní manažeři firmy rozebírají, jak brojit třeba proti jednotným krabičkám cigaret, jaké zavedla jako první před pěti lety Austrálie a naposledy letos Británie. Tabáková firma předkládá strategii napadat v jednotlivých zemích opatření jako protiústavní a v rozporu s obchodními dohodami a používáním ochranných známek. I v případě neúspěchu před soudem se zavedení do praxe přinejmenším pozdrží, a to i v dalších zemích, které čekají na výsledek sporu.

Navzdory všem snahám o omezení kouření klesl od roku 2005, kdy mezinárodní úmluva vešla v platnost, prodej cigaret celosvětově o pouhých 1,9 procenta. Roční čistý zisk jen společnosti Philip Morris International činí přes sedm miliard dolarů. Na druhé straně barikády pak stojí 19členný sekretariát při mezinárodní dohodě pod hlavičkou WHO s průměrným rozpočtem méně než šest milionů dolarů ročně.