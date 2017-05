Tajemný miliardář poprvé ukázal tvář. Do Varů jezdím na festival, říká

Jeho majetek se odhaduje na více než deset miliard korun. Má vlastní banku, nedávno koupil Grandhotel Pupp, jeho investiční skupina vložila peníze do řady realitních a energetických projektů či zemědělských podniků, nově investoval i do sítě zdravotnických zařízení. Přesto zná jeho jméno v Česku jen málokdo a to jak vypadá, vědělo doposud jen pár desítek lidí.

Pavel Hubáček, vlastník Banky Creditas a majitel investiční skupiny Unicapital, se až po dvou desítkách let podnikání rozhodl vystoupit z anonymity. Muž, který začal v 90. letech vydělávat na dovozu spotřebního zboží, letos spustil provoz vlastního bankovního domu a jeho skupina Unicapital loni vykázala zisk přes 1,6 miliardy korun.

“Asi by bylo divné, kdybych si stěžoval. Na druhou stranu se nám ale některé transakce nepodařilo v loňském roce dotáhnout do konce a přesunuly se do roku 2017. Očekávám tedy, že letošní rok bude pro Unicapital minimálně stejně dobrý,” říká Hubáček v exkluzivním rozhovoru pro magazín Index Lidových novin.

Jednou z investic, které byly dotaženy v letošním roce je nákup karlovarského Grandhotelu Pupp, jehož majitelem se v březnu stala společnost GHPCZ Invest Limited ze skupiny Unicapital.



“Je to světoznámý hotel s více než 300letou tradicí, jezdíme tam pravidelně na filmový festival. A když se mi nedávno naskytla příležitost investovat do jednoho z nejstarších hotelů v Evropě, neváhal jsem,” říká Hubáček.

Jak dodává, jde pro něj určitě o dlouhodobou investici. “Nemáme v plánu Grandhotel Pupp obratem prodat. Ale jsme investiční skupina a všechno je za určitých podmínek na prodej,” dodává.



Investice do Alzheimera

Tento měsíc pak investiční skupina Unicapital rovněž oznámila, že se stala strategickým investorem ve skupině specializovaných zařízení Alzheimercentrum. Pro Hubáčka šlo o vůbec první investici do zdravotnictví. Osm specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí.

Zařízení patří k největším svého druhu u nás. Jeho původní majitelé Aleš Kulich a Jaroslava Jůzlová ve společnosti i nadále zůstávají s podílem 30 procent. “Zdravotnictví vždy bylo a bude perspektivním odvětvím a investice do něj zvažujeme dlouhodobě. Síť center pro léčbu Alzheimerovy choroby je nejen zajímavou, ale především potřebnou investicí,” říká Hubáček.



