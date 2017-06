Talentů máte v Česku dost. Silicon Valley se ale umí lépe prodat, zní z Googlu

Máte na starost 21 zemí Evropy, včetně Ruska. Jak se zde liší startupové prostředí?

Rozdílů je samozřejmě hodně. Česká republika, Polsko a Maďarsko mají velmi rozvinutou startupovou scénu. Celý ekosystém, většina firem a investorů, je ale soustředěný na startupy v první fázi, tedy úplně nové firmy, které svůj produkt třeba ještě tvoří. My v rámci programu Launchpad Accelerator hledáme především ty, kteří už mají něco za sebou a vypořádali se s těmi takzvanými „dětskými nemocemi“. I takoví tu už jsou, trh je ale neprávem přehlíží.

Když se řekne startup, každý si představí nějakou firmu ze Silicon Valley. Proč ne nějakou z Evropy?

Mezinárodní zviditelnění je jedna z věcí, kterou chceme naším akcelerátorem podpořit. Je pravda, že to je v případě evropských startupů problém. Přitom přestěhování se do Silicon Valley není potřeba. Mezinárodní síť kontaktů a mentorů je velice užitečná, ba přímo zásadní, ale tu správný akcelerační program dokáže navázat i z Evropy. Proto po našich vítězích chceme, aby zůstali na svém domácím trhu a podporovali růst ve svém regionu.

To je podmínka?

Ano. Je nám jedno, jakou budete používat technologii, jestli bude od Googlu nebo ne, ale zůstaňte ve své zemi. Je třeba mít globální ambice, ale chceme dokázat, že pro celosvětový úspěch není třeba přestěhovat se do Silicon Valley.

Aleksandra Krainski (uprostřed) se zástupci českých aplikací Gamee a Spendee.

Pokud startupy z Evropy mohou být stejně úspěšné jako ty z USA, proč se to tedy zatím příliš neděje? Kdy přijde evropský Uber nebo Airbnb?

Myslím, že je tu více úspěšných příběhů, než je všeobecně známo. Jeden aktuální příklad - programovací jazyk vyvinutý českou vývojářskou společností JetBrains se v květnu stal primárně podporovaným jazykem pro vývoj aplikací pro Android. Takové programovací jazyky přitom Google podporuje jen tři. PR a propagace jsou obrovskou slabinou evropských startupů. Firmy ze Silicon Valley se zkrátka umí lépe prodat. Speciálně v České republice je hodně technického talentu, ale když jsme si dělali průzkum, většina lidí neví, jak své nápady komercializovat.

Co ještě odlišuje Silicon Valley, izraelský Tel Aviv a další úspěšná startupová centra?

Když se podíváte na úspěšné ekosystémy, uvidíte tam hodně podnikatelů, kteří za sebou mají několik projektů a i neúspěšných pokusů, přesto znovu zakládali další startupy, až třeba uspěli. Tato vytrvalost mi v regionu střední a východní Evropy někdy trochu chybí. Hodně lidí se příliš bojí neúspěchu. V Silicon Valley krachne startup a lidé si řeknou: „Tak to se nepovedlo. A co třeba zkusit tohle?“

Startupy mají pozitivní dopad na celou ekonomiku, přesto je podporují hlavně soukromé firmy, které tím sledují vlastní komerční zájmy. Měli by je tedy podporovat přímo státy?

Státní podpora startupů je vždycky vítaná. Není to o přímých investicích. Třeba Tel Aviv vyrostl na tom, že se izraelská vláda rozhodla nalákat soukromé investory z celého světa pobídkami a dalšími výhodami, pokud podpoří tamní startupy. Státní aparát by měl startupům naslouchat a bavit se s nimi o tom, jak jim může pomoci. Třeba ulehčením od administrativy a byrokracie. To je kolikrát lepší než nějaká finanční injekce.

To platí i pro Česko?

Řada startupů, české nevyjímaje, nebojuje s přístupem k investicím, ale s jinými překážkami. Přitom talentů je tu dost. Z prvního ročníku Launchpad Accelerator pro středo- a východoevropský region vzešli čtyři vítězové, dva z toho – aplikace pro osobní finance Spendee a herní sociální platforma Gamee – z Česka. Čistě statisticky: vývojářů je v České republice přes 100 tisíc, ale nepodnikají. Pětašedesát procent z nich je v zaměstnaneckém poměru.

Pokud byste si měla nyní založit startup, jakému oboru byste se věnovala? Jsou ještě nějaké díry na trhu?

Kdybych znala jasnou odpověď, pracovala bych teď sama na svém startupu. Čistě na základě trendů čeho si investoři nejvíce všímají, pak by to byla analýza velkých dat nebo strojové učení a umělá inteligence. To je bezpochyby budoucnost, protože tyto technologie najdou uplatnění napříč všemi obory. Zároveň ale netvrdím, že nejsou příležitosti jinde. Koneckonců zmiňované Spendee řeší tak běžnou věc, jako management osobních financí. Takže příležitostí tu určitě je pořád dost.