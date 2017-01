Tato vláda na Dukovany peníze nedá, shodli se ministři na jaderném výboru

Ta by tak při stavbě nového bloku měla dostat přednost před druhou tuzemskou jadernou elektrárnou v Temelíně, „Pracuje se však i s variantou, že kvůli určitým technickým, politickým nebo jiným problémům by třeba nebylo možné Dukovany stavět, a Temelín ano,“ podotkl Mládek.

Jednání výboru se účastnili mj. také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr financí Andrej Babiš (oba ANO). Babiš v čtvrtečních Lidových novinách uvedl, že dokud bude ministr financí, stát stavbu reaktoru finančně nepodpoří. ČEZ si podle něj může bez problémů půjčit peníze na trhu. Mládek uvedl, že i on by byl raději, kdyby se výstavba bloku uskutečnila bez státních garancí.

„Jsem si ale naprosto jist, že to nepůjde bez aktivní podpory toho, že to jako stát chceme,“ podotkl. Uvedl, že by měla být mimo jiné vypracována analýza toho, jaký dopad by mělo to, že by blok stavěl sám ČEZ, na jeho dividendovou politiku. „Uděláme také analýzy, jestli není riziko, že by to (stavbu nového bloku z peněz ČEZ) mohli minoritní akcionáři vnímat negativně,“ dodal.

Stát je majoritním akcionářem ČEZ. Prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent firmy. Dalších 20 procent však vlastní různé právnické osoby a zbylých deset procent pak fyzické osoby.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se zajímá šest společností a projektů. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, americko-japonskou Westinghouse Electric Company, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea. Od 26. ledna do 10.února se chystají se zájemci intenzivní jednání. Uskuteční se v Česku, podle dřívějších informací je má vést vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller.

Jaderná elektrárna Dukovany.

Současná vláda již neposkytla v dubnu 2014 státní garance na dostavbu dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. ČEZ následně tendr na dostavbu elektrárny zrušil. Mládek dnes uvedl, že forma výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách, který byl tehdy pro tendr použit, je nejméně vhodnou metodou výběru.

Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá předloni schválený Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR.