Nechtěná mediální kampaň, říká šéf DRFG. Díky Rusňákovi nás už zná každý

LN: Jak byste popsal DRFG?

Jde o investiční skupinu, která se zaměřuje na několik oblastí. Na jedné straně je to investování do oblasti nemovitostí, zdravotnictví a telekomunikace. To se nám daří velmi dobře. Daří se nám i následná správa v těchto oblastech, například v podobně úspěšného hledání synergií, lidí, kteří se o tyto oblasti úspěšně starají. Poslední oblastí je to, že jsme schopni přesvědčit ostatní, aby s námi investovali. Tedy jsme schopni najít lidi, kteří s námi investují, najít potřebné investice, a ty pak dobře odřídit. To je naše skupina.

LN: Hlavní jsou tedy nemovitosti?

Ano, v oblasti nemovitostí nakupujeme zejména do našeho nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate Fund. Ten je na nás nezávislý, má samostatné účetnictví a je veden v Lichtenštejnsku.

LN: Proč právě Lichtenštejnsko?

Zvolili jsme místo, které nám paradoxně ztížilo práci. Pravidla, s kterými jsme se tam museli vypořádat, jsou striktní, museli jsme překonat jazykovou bariéru. Ale na druhou stranu nám to přineslo výhodu, že už dříve jsme se začali řídit přísnějšími pravidly, které platí v celé EU.

LN: Váš fond nakupuje jen v Česku, ale sídlí v Lichtenštejnsku. Už to samo evokuje, že to může být z důvodu daňové optimalizace. Co je za tímto rozhodnutím?

Je to ze stejného důvodu, proč mají všechny společnosti jako PPF, EPH a další sídlo v Nizozemsku. Tím je jistota právního prostředí a dodržování pravidel.

LN: DRFG investuje do umění údajně stovky či desítky milionů korun. Je to tak?

Ano, nejde ale o stamiliony, nýbrž o řádově desítky milionů korun. Jde primárně o obrazy.

LN: U umění je problém s oceněním. Prodejní a odhadní ceny se mohou diametrálně lišit, horší je to s likviditou... Proč tedy investujete do obrazů? Můžete říct, jaké umělce nakupujete?



Koho konkrétně kupujeme, vám říct nemohu. Kdybych ho totiž šel koupit příště, tak mi ho prodají dráž. Kupujeme ale české umělce z toho důvodu, že v nich vidíme zajímavou investici a věříme, že pokud bychom teď prodali naši současnou sbírku, tak za ni dostaneme více, než jsme za její pořízení dali. Jde o řád desítek milionů korun, takže je to relativně malý objem z hlediska investování skupiny a nejde o nijak klíčovou oblast.

LN: Vaše aktiva v loňském roce činila podle nekonsolidovaných výsledků asi čtyři miliardy korun. V roce 2013 to bylo asi jen 470 milionů korun. Jaký vidíte růst letos?

Dnes nemáme problém naplňovat naše cíle v třech zmíněných oblastech nemovitostí, zdravotnictví a telekomunikací. Jen v nemovitostech máme rozpracované nákupy za jednu miliardu korun, a to by se mohlo stihnout do září letošního roku. Co stihneme dál, uvidíme.

LN: Jak to chcete financovat?

U nemovitostí se z 65 až 70 procent podílejí banky, zbytek jsou vlastní zdroje a prostředky z emitovaných a prodávaných dluhopisů. Banky dnes rády financují nemovitosti do nějakých 80 procent jejich hodnoty. Pro nás by tak bylo nevýhodné financovat to přes nebankovní financování, protože to je dražší.

LN: Jak se banky, tedy věřitelé, koukají na současné dění kolem vašeho majitele pana Davida Rusňáka. Ten je teď vyšetřován policií v souvislosti s úniky informací z policejních spisů. Je to pro ně problém?

Jednoznačně nelze říct, že by chtěly vyšší záruky, ale ptají se nás na to. Není ale nikdo, kdo by se nás neptal. Byli jsme vtaženi do politického dění v Česku. Myslím si, že teď v Česku není nikdo, kdo by neznal Davida Rusňáka a investiční skupinu DRFG.

LN: Vy tuto negativní reklamu vítáte?

Kdybyste se mne před dvěma měsíci zeptal na to, jak udělat skupině velkou mediální reklamu, tak bychom měli asi hodně nápadů, ale k něčemu takovému bychom se rozhodně nikdy nedopracovali. (směje se)

LN: Vy si ale půjčujete nejen od bank, ale prodáváte drobnějším investorům své dluhopisy. Skutečně považujete za vhodný takovýto způsob prezentace? Nemůže to z jejich strany vzbudit obavy, které vyústí v to, že se zbaví vašich dluhopisů a vy budete mít problém?

My teď intenzivně komunikujeme se všemi, kterých se to nějak dotýká. Voláme bankám, mluvíme se zaměstnanci, dodavateli, investory a nájemci našich prostor. Všichni čtou či poslouchají média, a v těch se objevuje ledacos. My jim vysvětlujeme, jak to je.

Nikdo s námi zatím kvůli této kauze spolupráci nerozvázal. Samozřejmě že ale v některých našich smlouvách jsou ustanovení, která mohou mít vliv na úpravu našich smluvních vztahů, pokud se stane něco podobného, jako se děje teď. Ale co se týče vyšetřování, tak to komentovat nemůžeme a čekáme na další vývoj.

LN: Akitva se vám během čtyř let zvýšila osmkrát, zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů; pozn. ed.) dokonce desetkrát. Je tento růst za současného stavu udržitelný?

Ano.

LN: Považujete reportování zisku EBITDA za vhodné? Součástí jsou totiž úrokové náklady. Ty při vašem financování skrze dluhopisy a bankovní úvěry nebudou malé. Kolik vůbec činí vaše náklady z úroků?

Ve světě soukromého kapitálu je ukazatel EBITDA asi tím nejdůležitějším ukazatelem. Sledují ho banky, trh a investoři, protože měří úspěch společnosti.

Samozřejmě, že interně sledujeme i mnoho dalších ukazatelů. I nás zajímají úroky či odpisy. Ze zisku EBITDA jsme ale jednoznačně schopni naše úrokové závazky zaplatit, a to několikanásobně.

LN: Skupina DRFG má poměrně vysoké závazky, za rok 2015 to bylo 700 milionů z cizích zdrojů. Odkud získáváte finance?

Vůči bankám a držitelům dluhopisů máme závazky ve výši 1,7 miliardy korun. Celkem máme mezi 2,5 tisíce až třemi tisíci držitelů dluhopisů, kdy nejvyšší částka je kolem 20 milionů korun; takovou částku investovali pouze tři investoři. Když se proto někdo ptá na to, jak jsme financováni, tak rád mluvím o crowdfundingu.

LN: Dříve jste nenabízeli soukromým investorům nejen dluhopisy, ale i směnky s šestiprocentním výnosem. To mluví o vaší větší rizikovosti nehledě na počet investorů. Standardní investiční a finanční instituce směnky nenabízejí. Proč vy ano?

Ano, nějakou menší část našeho dluhu reprezentují jednotky investorů, kterým nevyhovují investiční nástroje v podobě dluhopisů, či nechtějí investovat do fondu, ale chtěli nám půjčit. Řádově půjde ale jen o jednotky procent.

LN: Směnka je ale rizikovější než tyto nástroje...

To je na jejich zvážení. Vždy šlo o zájem z jejich strany. Podobně to ale máme i u nemovitostí. Občas chce s námi někdo koupit nemovitost napůl namísto toho, aby investoval přes náš nemovitostní fond. Jsme si natolik jisti naším podnikáním, že dnes nemáme problém si od někoho půjčit oproti směnce.

LN: Už jste to zmínil. Jedním ze způsobů, jak získáváte peníze, je nabídka dluhopisů. Můžete s klidem říci, že byl v minulosti vždy v pořádku? Měli jste problém s některými poradenskými společnostmi, protože jste motivovali jejich prodejce k prodeji vašich dluhopisů bez potřebné smlouvy s těmito společnostmi. Nemyslíte, že jste byli poměrně agresivní?

Dnes je prodáváme zejména přes vlastní distribuční síť. Nechci mluvit o prodejní strategii, ale spíše o partnerství. Investor u nás musí cítit, že je to bezpečná investice a že dostane patřičné zhodnocení. Pokud to tak cítí, tak s námi investuje.

LN: V minulosti Vám ČNB udělila asi 50tisícovou pokutu za to, že jste nelegálně nabízeli dluhopisy nekvalifikovaným investorům...

To bylo v roce 2015, kdy někdo z naší společnosti uvedl nevhodně v rozhovoru, že nabízíme dluhopisy. Podle ČNB to byla veřejná nabídka bez povolení. Dnes ale už všechny náležitosti splňujme. Udělali jsme jednou chybu, ale od té doby se už nikdy nic podobného nestalo.

LN: Loni prodal část svého podílu spolumajitel Michal Mička, který panu Rusňákovi pomáhal DRFG rozvíjet. Angažuje se pan Mička ve firmě i nyní?

Neangažuje. Působí zcela jinde a obchodní vztahy mezi námi nejsou.

LN: Obchoduje DRFG o se státem? Podílí se například na veřejných zakázkách jako subdodavatel, poradenská společnost či projektant?

Ne. Před nějakou dobou ale naše architektonická a projektantská kancelář A+ vyhrála jedno výběrové řízení. My jako skupina DRFG jsme to ani nevěděli. Z toho pak byla obří kauza v médiích.

Když jsem se v předchozích zaměstnáních ucházel o státní zakázky, tak to bylo vždy nepříjemné, protože musíte splnit 150 různých věcí. DRFG se ale v oblasti státních zakázek nepohybuje a já jsem za to rád a nemám o to ani zájem. Ano, stavíme nemovitosti, kupujme lékárny a asi byste někde našel, že jsme si od nějaké obce pronajali dům, kde dnes máme lékárnu. Museli jsme tam ale nejspíše soutěžit... Jinak v žádné z našich klíčových či okrajových oblastí, na které se zaměřujeme, nesoutěžíme o veřejné zakázky.

LN: Takže říkáte, že politické vazby vašeho majitel pana Rusňáka na hnutí ANO nemohou skupině DRFG a jejímu byznysu nijak prospět?

V poslední době to podle médií spíše vypadalo naopak. Jak jsem ale říkal (směje se), tak nás teď díky tomu všichni znají. Ale jednoznačně: ne.

LN: Vaše projektantská společnost přišla s plánem nové hokejové haly. DRFG je přitom partnerem hokejového klubu Kometa Brno. Andrej Babiš (ANO) pak nedávno slíbil výstavbu nového stadionu. Je to podle vás náhoda?

Dlouhodobě podporujme Kometu. Ta v jednu chvíli přišla o hlavního sponzora, a skupina DRFG ji začala dva či tři roky nazpět sponzorovat. Tehdy jsem zde nepracoval, ani jsem neznal DRFG. Znal jsem ale Kometu, protože jsem žil v Brně.

Toto sponzorství přineslo DRFG rázem známost jména, což byl i důvod proč jsme to dělali. Letos se Kometě povedlo získat mistrovský titul. Dnes má Kometa, která hraje v hale Rondo, sen mít nový zimní sportovní halu v Brně. Protože se známe s lidmi z Komety, sponzorujme ji, a přes naši architektonickou společnost A+ spolupracujeme i na tom, jak by ta hala měla vypadat.

LN: Ano, ale teď Babiš prohlásil, že viděl projekt haly a že udělá maximum pro její prosazení. Je to náhoda?

Samozřejmě, že pan Babiš měl v okamžiku, kdy Kometa vyhrála mistrovství, mnoho důvodů tento skvělý klub podpořit. My tomu jen tleskáme. Ale hlavně, představení modelu nové haly proběhlo někdy na podzim 2015. O potřebě jejího vzniku se však mluvilo už před tím.

LN: Podílela by se DRFG investičně na výstavbě nové haly?

To si nemyslím. Nejde o investici, která splňuje požadavky, které máme na naše nemovitostní projekty z hlediska návratnosti, z hlediska jistoty investice či toho, že jde o development, který my nikdy neděláme. Vždy kupujme již fungující projekty.