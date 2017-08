Televize přes internet útočí. Láká na nové filmy, ve hře jsou miliony diváků

PRAHA Přestože „v éteru“ už není místo, přibyla v Česku jen za poslední dva roky dvacítka nových televizních kanálů. Nabídku rozšiřují především poskytovatelé IPTV, tedy televizního vysílání přes internetové připojení, jejichž počet se za stejnou dobu zdvojnásobil. Důvodem je nadcházející druhá digitalizace pozemního vysílání, během které chtějí IPTV operátoři získat až polovinu trhu.

„Skoro dva roky máme všechny pozice zaplněné a musíme odmítat nové zájemce o vysílání,“ řekl v dřívějším rozhovoru pro LN Martin Gebauer, generální ředitel Českých Radiokomunikací, které v tuzemsku provozují digitální pozemní vysílání.

To sice u nás stále sleduje na 60 procent domácností, ale kapacita ještě ubude, protože musí část svých frekvencí uvolnit pro rychlý mobilní internet. I proto má do roku 2021 přejít na efektivnější standard vysílání DVB-T2. A to je obchodní příležitost, které se chopili IPTV provideři.

Desítky programů za pár set

Nucená výměna televizí či nákup set-top boxů schopných přijímat nový typ vysílání ubrala už při přechodu z analogového na digitální vysílání před pěti lety terestrickému vysílání pětinu diváků, kteří dali přednost jiným způsobům příjmu. Na poli IPTV přitom tehdy působilo prakticky jen O2 se svou O2 TV. Trh od té doby výrazně zesílil. O2TV je sice s 225 tisíci zákazníky stále lídrem, celkem už však televizi přes internetovou přípojku celoplošně poskytuje osm firem.

Zaujmout chtějí hlavně tím, že balíček několika desítek programů nabízejí za pár set korun a­lidé už pro příjem nemusejí k televizi připojovat další krabičku a­obtěžovat se s dvěma dálkovými ovladači.

„V delší budoucnosti pozemní vysílání i satelitní přestane mít význam,“ říká optimisticky Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV, nejmladšího hráče na trhu. „Již dnes je internet dostatečně rychlý, aby přenášel video v perfektní kvalitě. Zákazník se může dívat na to, na co se dívat chce, a ne na to, co zrovna televize vysílá. Bylo by velmi příjemné dostat IPTV na 50 procent sledovanosti,“ dodal.

Podle Asociace televizních organizací (ATO) aktuálně sleduje televizi přes kabelovou nebo internetovou přípojku zhruba čtvrtina domácností. ATO už čtvrtým rokem zahrnuje do svých peoplemetrů nejen IPTV samotnou, ale měří i takzvanou odloženou sledovanost. Tedy jednu z nejpopulárnějších funkcí IPTV, kdy si divák může pustit odvysílaný pořad zpětně.

„Výsledky Kontinuálního výzkumu vykazovaly dlouhodobě postupný nárůst této technologie v českých televizních domácnostech,“ uvedla pro LN Irena Wintrová, ředitelka PR a marketingu agentury Mediaresearch, která měření pro ATO zajišťuje.

Televizor, počítač i konzole

Aktuálním trendem je odpoutat televizní příjem od konkrétního poskytovatele internetu a konkrétního zařízení. Lepší.TV, stejně jako třeba Kuki a další, proto vyvinulo vlastní aplikaci, kterou si lze pár kliknutími jednoduše stáhnout do chytrých televizorů, které v současnosti tvoří už více než polovinu všech nově prodaných přístrojů.

Diváci, kteří Smart TV ještě nemají, mohou pro příjem využít třeba i herní konzoli. Ta má především tu výhodu, že jde v podstatě o výkonný počítač, a televizní příjem na ní proto funguje výrazně rychleji a kvalitněji než na výkonově omezenějších boxech určených pouze pro příjem televizního vysílání.

Kuki se proto spojilo s americkou společností Nvidia, výrobcem herní konzole Shield. Podle manažera prodeje Nvidia Petra Sedloně se v dubnu oznámená spolupráce vyplácí a oběma firmám se podařilo oslovit nové skupiny zákazníků.

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku došlo více než ke zdvojnásobení prodejů zařízení Shield TV. Hodně příjemným momentem byla nabídka spolupráce i ze strany některých výrobců televizí,“ chválí si Sedloň.

To, že domácnosti chtějí minimalizovat počet zařízení a kabelů připojených k televizní obrazovce, si všimlo i O2, které ve stejnou dobu navázalo spolupráci s Microsoftem a O2TV nabízí i pro konzoli Xbox. „Momentálně jsme s aplikací O2TV v tisících Xbox herních konzolích,“ říká ředitel O2TV David Duroň.

O2 v rozvoji své televize pomohl i původně odmítaný krok, a­to zpřístupnění služby i pro zákazníky jiných poskytovatelů internetu. „Počet přípojek na jiné než O2 internetové konektivitě se za posledních šest měsíců zdvojnásobil. Jsou to úplně noví klienti, které jsme získali právě tím, že jsme O2TV otevřeli pro všechny domácnosti a i na jiných zařízeních, než je jen set-top box,“ dodává Duroň.

IPTV se tedy v následujících letech pokusí o to, co se před pěti lety nepovedlo satelitní platformě, a to vystrnadit z českých domácností bezplatné pozemní televizní vysílání.