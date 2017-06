Ten, který porazil Facebook: Internet už nemůže být místo, kde vyhrává silnější

Index LN: Někteří lidé tvrdí, že data jsou důležitější než ropa, a volají po přísnější regulaci zacházení s nimi, protože firmy na nich stavějí svůj byznys. Souhlasíte s tím?

Rozhodně ano. Internet se mění z prostředí Divokého západu, kde si bylo možné dělat cokoliv, na plnohodnotnou součást naší společnosti. Možná dokonce její hlavní součást. Hodně lidí už se pohybuje více na internetu než na ulicích. Otázkou tedy je, jestli v takové situaci může být internet nadále Divokým západem, kde vyhrává silnější, nebo jestli z něj uděláme něco demokratičtějšího, bezpečnějšího, fungujícího podle dohodnutých pravidel.

Index LN: O to se asi ještě strhne tuhý boj, nebo ne?

Ta změna a s ní spjatý ideový boj už probíhá. Když to zjednoduším, jsou tu společnosti, které by rády zachovaly přístup Divokého západu. To kulturně a ekonomicky odpovídá spíše americkému přístupu. Pak je tu ta „regulatorní brzda“, která říká: „Máme tu monopoly, ale my chceme volný a konkurenční trh. Chceme základní práva. Chceme regulaci médií, protože jinak nás zaplaví fake news. Nevěříme totiž, že trh to sám napraví.“ To zase odpovídá spíš evropskému pohledu na věc.

Index LN: Jeden velmi rozšířený argument říká, že soukromí je cena za používání aplikací, za online služby...

Zajímavé je, že tento argument obstojí v internetovém prostředí, ale v jiných situacích by se lidem zdál absurdní a nikdy by ho nepřijali. Když sníte jablko koupené v supermarketu a pak se pozvracíte, protože prodejce nedodržoval hygienické předpisy, nikdo přece neřekne, že je to vaše chyba, protože vy jste se rozhodli to jablko sníst.



Žijeme v civilizované společnosti, od které očekáváme, že některé věci jsou samozřejmé. Třeba že si můžeme dát jablko, aniž by nám bylo špatně. Stejně jako bychom si měli stahovat aplikace bez obav z toho, že naše data budou proti naší vůli zneužita třetími stranami.



Index LN: Takže ani obvyklá argumentace podmínkami užití neobstojí?

Osobně nedovedu pochopit, že jsou podobné argumenty stále používány, a dokonce reprodukovány médii. Lidé pracují osm, deset hodin denně a chtějí si k večeři objednat přes internet pizzu. Samozřejmě že nebudou číst dlouhé podmínky užití, natožpak rozumět všem technickým a právnickým věcem v podmínkách obsaženým.



Když si kupuji jízdenku na vlak, také nepotřebuji být expertem přes bezpečnost železnic. Prostě počítám, že nastoupím a dostanu se tam, kam potřebuji. Proč to potřebuji při používání internetového připojení? Celé mi to připomíná historický postoj tabákového průmyslu, který říkal: „Je vaše chyba, že kouříte. My za vaši rakovinu nemůžeme.“



Celý rozhovor s Maxem Schremsem čtěte v magazínu Index LN.