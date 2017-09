Test Favorita po 30 letech: Je to nečekaně moderní auto, jeho motor má elán

PRAHA Při našich cestách po stopách Škody Favorit napříč českým autoprůmyslem jsme za volantem tohoto vozu strávili celkem 1700 kilometrů a jeden čistý den času. V mnohém nás i po třiceti letech od svého vzniku příjemně překvapil, ale v řadě ohledů samozřejmě dnes neobstojí.

První usednutí za volant vypůjčené Škody Favorit z Retroautomuzea ve Strnadicích přineslo vesměs vcelku příjemné pocity. Náš vůz z roku 1993 byl ve výborném stavu a rychle rozptýlil naše obavy o tom, jak se bude s konstrukčně více než třicet let starým vozem v dnešním provozu jezdit.

V tomto ohledu můžeme i dnes svědomitě prohlásit, že Favorit byl a je stále moderním vozem, koncepcí a ovládáním se zásadně neliší od současných vozů.

Čím Favorit dovede i dnes udivovat je nabídka vnitřního prostoru a jízdní komfort. Zní to možná zvláštně, ale dnešní auta třídy malých a kompaktních vozů nejsou uvnitř o moc větší než Favorit. A to přesto že ve výsledku narostla mnohdy klidně více než o čtyřicet centimetrů.

Tato zdánlivá nelogičnost je daná vývojem v automobilovém světě – kromě ekologie, která je na pranýři v posledních dvou letech, byla největším tématem rozvoje aut hlavně bezpečnost. A ta si vyžádala mohutnější konstrukci vozů, což se muselo logicky projevit na poměru vnější a vnitřní velikosti auta.



Moderní materiály sice umožňují prostor získat zpět pro posádku, ovšem je to běh na dlouhou trať. Favorit je tedy na svou velikost a kategorii i dnes nečekaně prostorné auto, je to ale dáno i několika ústupky: úplně mu chybí třeba jakékoliv odkládací prostory, kapsy ve dveřích jsou úzké a mezi sedadly chybí prostor, kam by se například dala dát lahev s pitím. Tyto věci se tak ve Favoritu válí během naší cesty po podlaze, hlavně za předními sedadly.

Bezpečnost je samozřejmě dnes asi nejdůležitějším důvodem, proč není úplně nejlepší nápad ve Favoritu jezdit v dnešním hektickém provozu. Sebemenší nehoda může mít velmi vážné následky, jediným bezpečnostním prvkem jsou pásy, nic dalšího.



Ani ocelové výztuhy ve dveřích, které má naše provedení po druhé modernizaci, by dnes z hlediska ochrany posádky neobstály. Potvrzuje to i naše následné přesednutí do Škody Fabia, která je dnes vlastně vozem stejné třídy jako tehdy Favorit. Fabia oproti němu působí nečekaně robustně a mohutně, přitom v kontextu ostatních aut dnešní doby tomu tak není.

Co dále je na Favoritu příjemné, je jízdní komfort. Podvozek tohoto malého auta je velmi ladný, Favorit výtečně filtruje nerovnosti všech druhů. Podílí se na tom samozřejmě i obutí – dnešní auta mají čím dál větší kola s nižším profilem pneumatik, což ke komfortu nepřispívá. Favorit má třináctipalcové ráfky obuté do pneumatik se vcelku vysokým profilem a ty samy o sobě odtlumí celou řadu nerovností. Zbytek je pak samozřejmě práce podvozku.

Přitom jízdní vlastnosti Favoritu zásadně netrpí – ano, dnešní podvozky dovolí řidičům razantnější průjezdy zatáčkou a dávají trochu více jistoty, ale Favorit je velmi dobře ovladatelné a čitelné auto.

V zatáčce se sice výrazněji naklání a auto tak trochu plave, ale není to nic, co by neměl řidič pod kontrolou. Upřímně, i dnes existují auta, která mají podobné jízdní chování a Favorit tak rozhodně není z hlediska jízdních vlastností v běžném provozu ničím problematický.

Nemusí být ani brzdou provozu. Pohonné ústrojí Favorita bylo zkonstruováno opravdu velmi nadčasově a trvanlivý a spolehlivý motor má navíc docela elán. Tohle auto nikdy nebylo velký sprinter, ale v porovnání s aktuálními vozy podobné kategorie se základními motorizacemi v dynamice na papíře neztrácí moc a v praxi se rozdíly prakticky smazávají.



VIDEO: Technici z Mladé Boleslavi dali našemu vozu zelenou a vyslali nás na cestu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výhodou je v tomto případě konstrukce nezatížená přísnými ekologickými normami. Motor je „neškrtí“ a klasická konstrukce ještě s karburátorem mu dává příjemnou charakteristiku, kdy motor táhne od nízkých otáček. Držet s Favoritem dálniční tempo i do táhlých stoupání rozhodně není problém, tedy pokud je auto v tak dobrém stavu jako to naše.

Technický stav bude v současné době asi největší problém. Odvíjí se mimo jiné od toho, že šikovných mechaniků, kteří by dovedli správně seřídit třeba zmíněný karburátor, rapidně ubývá. A seřízení a perfektní stav mnoha detailů vozu nakonec v tomto případě do celkového výsledku promlouvají snad ještě výrazněji než u moderních aut.

Nezanedbaný a dobře servisovaný Favorit je ale stále překvapivě příjemné a funkční auto. A to i třeba díky docela přesnému řazení – i dnes existují nová auta, u kterých se řadí hůř, byť mají kratší řadicí páku a komfortnější ovládání.

Vypůjčená Škoda Favorit v areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi

V tom všem je Favorit vlastně pořád příjemně moderní auto – a to i když postrádá ABS, posilovač řízení nebo stabilizační systém. Rozumný řidič si ale poradí, byť pravda, na náledí nemusí být Favorit ideální. A třeba ono seřízení se bude projevovat v tom, jak bude auto v zimě snadno startovat. I náš Favorit nechytal úplně napoprvé, občas startování vyžadovalo mírnou dávku plynu v pravou chvíli a tohle se může v zimě projevit daleko výrazněji.

V tom mají moderní auta náskok, na druhou stranu pokud Favorit startovat nebude, i dnes u něj daleko snáze odhalíme příčinu takových potíží a oprava bude snazší.

Zmíněný posilovač řízení by pak přišel vhod při parkování, ale vzhledem k tomu, že je Favorit lehké auto, to není žádná tragédie. Jen je škoda, že samotné řízení působí trochu gumověji, ale i to je vlastně trend, ke kterému se dnešní auta často vrací.

Všechny tyto drobné nedostatky se ale podílí na jevu, kvůli němuž není Favorit schopen s dnešními auty držet krok. Ačkoli jsme ocenili jeho jízdní vlastnosti, celkový komfort auta je úplně jinde než u dnešních vozů. Posun je podobný jako v případě bezpečnosti, to jsou dvě zásadní oblasti, ve kterých se dnešní auta od Favorita dramaticky liší.

V pražské Lihovarské ulici se nacházel Ústav pro výzkum motorových vozidel, který se na vývoji Favorita výrazně podílel

Favorit je jednoduše auto, u kterého je řízení přece jen určitá práce, dnešní vozy se oproti němu ovládají velmi lehce a vyžadují méně pozornosti. Otázkou je, jestli je to správně, řidič ve Favoritu musí být neustále ostražitý, na což lidé za volantem moderních vozů často zapomínají.

Ostražitost ale také znamená, že se za volantem Škody Favorit snáze řidič unaví, a to obzvlášť ve dnech, kdy venku panuje velmi teplé a slunečné počasí, které nás v srpnu na cestách provázelo. Chybějící klimatizace a další moderní komfortní prvky, které řidiče a posádky hýčkají, znamenají zdůraznění únavy. Upřímně, prvních pár dní nám to nepřišlo, ale po čtyřech dnech za volantem vozu jsme do něj ráno usedali už docela rozlámaní.

Ale zcela chápeme, že někteří řidiči Favorita ještě dnes používají třeba na krátké denní trasy. Auto na ně stále s přehledem stačí, a i když představuje z hlediska bezpečnosti pro svou posádku zvýšené riziko, v mnoha ohledech je to pořád nečekaně moderní vůz.



A to je dobrá zpráva i pro ty, kdo si Favorita pořídí třeba jako takzvaný youngtimer – čas obliby prvního českého moderního auta coby veterána totiž přichází a Favorit se majiteli odmění tím, že je to relativně nenáročný vůz.