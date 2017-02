Textilka Juta loni vydělala rekordních 7,5 mld korun. Tržbu zvedla o 6,5 procenta

Tahounem loňského růstu tržeb Juty bylo zvýšení odbytu do Francie, Nizozemska, USA a Německa. Ze sortimentu Juta hlavně zvedla prodej netkaných textilií, podstřešních membrán a fólií a umělých trávníků.



Export Jutě loni zajistil 86 procent tržeb, celkem firma vyvážela do 65 zemí světa. Největším odbytištěm bylo Německo s tržbami asi 1,1 miliardy korun. Následovala Francie s vývozem za 800 milionů korun. Právě Francie zaznamenala meziročně největší nárůst, asi o 100 milionů korun. O zhruba 80 milionů Juta zvedla odbyt do Nizozemska a o 60 milionů korun do USA. Prodej v segmentu netkaných textilií, které se používají například ve stavebnictví, automobilovém průmyslu či při výrobě koberců, Jutě loni vzrostl o 130 milionů korun. Podobný nárůst zaznamenaly i podstřešní membrány a fólie. O 38 milionů korun loni vzrostl prodej umělých trávníků, které Juta začala vyrábět v roce 2009. Juta vyrábí také například textilie pro zemědělství, hydroizolační fólie, pytle a motouzy.

Letos má Juta v plánu další zvýšení tržeb na úroveň 7,7 miliardy korun. Ekonomická ředitelka Juty Marie Čermáková však upozornila, že tento záměr je postaven na kurzu 27 korun za euro. Pokud by po opuštění kurzového závazku ČNB posílila koruna například na 26 korun za euro, zůstaly by tržby Juty na úrovni loňského roku. „Proti zpevnění kurzu se Juta u bank částečně zajistila,“ uvedla Čermáková.

Průměrný počet zaměstnanců Juta loni zvýšila o 2,5 procenta na 2 217. Jejich průměrná mzda loni vzrostla o 6,9 procenta na 25 914 korun.

Od loňského srpna Juta rozšiřuje dvorský závod 01 na výrobu zemědělských a paletizačních síťovin o halu o rozloze asi jednoho hektaru. Do provozu by měla jít nová továrna letos na podzim. Objemem 350 milionů korun jde aktuálně o největší investiční projekt podniku.

Juta má čtrnáct závodů, z nichž šest je ve Dvoře Králové. Mimo Trutnovsko má závody v Olomouci, Přerově, Turnově a ve Višňové u Frýdlantu v Čechách.