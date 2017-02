Posílal tisícovku měsíčně do podílových fondů. Bývalý student na tom skvěle vydělal

ADVERTORIAL

Ve svých 23 letech studoval Josef Čejpa informatiku na Vysoké škole báňské v Ostravě. Byl aktivní, dokázal si při studiu na různých brigádách přijít na 10 tisíc korun. Peníze ale nechtěl utratit za veselý studentský život. Rozhodl se, že se nebude spoléhat na náhodu, na to, že se o něj někdo postará, a vezme hned osud do svých rukou. Na doporučení kontaktoval poradce Jiřího Kubíka z Partners, největší finančně poradenské společnosti u nás. Ten mu postupně vysvětlil, jak správně zacházet s penězi a kam je posílat, aby mu dál vydělávaly.

„Jirka mi připravil finanční plán, který jsem začal následně naplňovat,“ vzpomíná na první konzultace Josef Čejpa, který se jinak rád věnuje sportu, hlavně florbalu. Po prvních konzultacích se dohodli, že začne každý měsíc posílat 1000 korun do podílových fondů.

„Od té doby se moje vklady znásobily. Díky Jirkovi jsem za ta léta své peníze skvěle zhodnotil,“ popisuje Čejpa, který dnes na celé Moravě obchodně zastupuje firmu prodávající příslušenství k mobilním telefonům a s přítelkyní přemýšlí o rodinném bydlení. „Ze začátku byly investice na pět let, nerozuměl jsem, proč mám na peníze tak čekat. Nechtělo se mi, ale Jirka mě přesvědčil o prospěšnosti těchto investic. Teď vidím, že to byl skvělý nápad,“ usmívá se. Dnes už investuje mnohonásobně vyšší částku než na začátku.

„S Pepou se spolupracuje bezvadně. Je to ukázkový příklad, jak by měla spolupráce u začínajícího studenta vypadat. Pro mě je největší ocenění jeho důvěra,“ říká poradce Jiří Kubík.

Pravidelné investování do podílových fondů se Josefovi dlouhodobě vyplácí, ročně mu vklad vydělává přibližně čtyři procenta. Podle rad svého poradce posílá peníze do různých investičních fondů. „Před několika týdny jsme se s Pepou sešli a udělali změny. Celkově jsme zjednodušili portfolio. V současnosti zasílá peníze jen na jeden účet, který následně investuje do několika vybraných fondů,“ popisuje aktuální stav Jiří Kubík a dodává, že se s klientem vidí minimálně dvakrát do roka, během roku pak aktuální investiční rozhodnutí domlouvají také telefonicky a přes e-maily.

Vedle investic do podílových fondů má Josef vytvořené celé portfolio služeb – poradce mu pomohl najít nejvýhodnější hypotéku na byt v Náchodě, zařídil mu kvalitní životní pojištění a povinné ručení na auto.

„Vím, že někteří lidé finančním poradcům nedůvěřují. Já mám ale opačnou zkušenost. Jirka mi nikdy nenavrhne něco nevýhodného,“ říká Josef Čejpa.

Poradce Jiřího Kubíka mu před lety doporučil jeho tehdejší známý a on mu za to už mnohokrát v duchu poděkoval. Po letech spolupráce mu věří a doporučil ho už desítkám svých známých a kamarádů. „Stejně jako mně pomáhá například i celé mé rodině. Všichni si ho chválí,“ doplňuje spokojeně. „Naučil jsem se od něj i důležité pravidlo - odkládat, odkládat a odkládat. A když je horší měsíc, je nejlepší se uskromnit a to, co jde, si zase odkládat, pak vás nezaskočí nečekaný výdaj,“ uzavírá.

Hodnocení ze strany poradce

S Pepou pravidelně odkládáme vždy 20­-30 % peněz a tvoříme aktiva, a to i když se od začátku naší spolupráce jeho plat několikanásobně zvýšil. Při investování je důležité zhodnocovat peníze dlouhodobě, ideálně alespoň deset let, a také nepanikařit v době výkyvů trhu, vydržet a peníze předčasně nevybírat. V dlouhodobém horizontu se vždy vše ustálí. Než ale začnete investovat, mějte vždy naspořenou dostupnou rezervu pro nenadálé situace, ideálně na spořicím účtu, ve výši vašich tříměsíčních výdajů.