Továrna s prvky sci-fi. Už v éře Favoritu mohly linky sestavit libovolný model

VRCHLABÍ Závod Škody Auto ve Vrchlabí se od dob vzniku Škody Favorit změnil k nepoznání. V továrně, kde se rodily prvních exemplářů tohoto vozu, se dnes vyrábí převodovky. Patří nejen k nejmodernějším v koncernu Volkswagen, ale i na světě. Lidovky.cz navštívily vrchlabskou výrobu v rámci putování po stopách Škody Favorit, která si v září připomíná 30 let od své premiéry.

Závod AZNP při reorganizaci v dobách socialismu „spadl“ pod mladoboleslavskou automobilku. V 70. letech byl poměrně zastaralý, výrobním programem tu do roku 1981 byla Škoda 1203.



Vedení závodu se ale podařilo provést téměř zázračnou rekonstrukci, která z továrny udělala univerzální a flexibilní podnik – výrobní linky mohly totiž téměř okamžitě začít sestavovat libovolný model.

Vznikaly tam kromě zmiňované dodávky 1203 také luxusní modely Škoda 120 GLS a 105 GL, určené byly především na export. Univerzální výrobní linka se stala vhodným místem pro uvedení Škody Favorit do výroby.

První série vozů Favorit 136 L vznikala ve Vrchlabí, teprve v roce 1988 byla dokončena nová karosárna v Mladé Boleslavi.

Dnes v továrně po Škodě Favorit a někdejším sortimentu v podstatě nenajdeme žádnou stopu. Namísto aut se tam vyrábí převodovky, konkrétně dvouspojková převodovka DSG s interním označením DQ200. To je sedmistupňová automatická převodovka se suchými spojkami, která je určena pro široké portfolio modelů koncernu Volkswagen: dostávají ji vozy jako Škoda Fabia a Octavia, Seat Ibiza a Leon, Volkswagen Polo a Golf a další malé a kompaktní modely.



Továrna se nachází na jihovýchodním okraji Vrchlabí. I přes svou expanzi a určité rozšiřování aglomerace zatím „nezarostla“ do samotného města. Při svém rozvoji zabrala úctyhodnou plochu, při pohledu na satelitní snímky je výraznou dominantou podkrkonošského města. Hory jsou tu doslova na dosah.

Továrna působí zvláštním klidným dojmem, který zesiluje poté, co vstoupíme dovnitř. Vše tu má přísný řád, ale provoz je i vzhledem ke své povaze (obrábění, kalení a montáž) překvapivě tichý. Hala se zdá téměř nekonečná a má logické a vcelku lineární uspořádání. V podstatě lze říci, že na jedné straně sem vstupují díly a na straně druhé vystupují hotové převodovky.

Důležitá je čistota. Převodovky DSG obsahují velmi citlivé části takzvané mechatroniky, které by se mohly v provozu nečistotami rychle poškodit.

Továrna pracuje s maximální přesností a je za tímto účelem vybavena opravdu špičkovou technikou. Drtivou většinu práce tam odvádí roboty. Místy to dokonce vypadá, že lidé tam jsou jen do počtu, aby fabrika nevypadala opuštěně a chladně. Samozřejmě to tak není, jen tam nepracuje příliš obyčejných dělníků s nízkou kvalifikací – spíše odborný personál, který má na starosti spíše hlídání kvality a provoz samotných výrobních strojů. Vypadá to, jako by tu lidé spíše jen hlídali roboty, které vyrábí výsledný produkt.



Zaměstnanců je tam i přes tuto koncepci stále dost: celkem něco kolem tisícovky. Převodovek se tam vyrobí až dva tisíce kusů denně.

Továrna se chlubí několika opravdovými technickými unikáty. „Máme speciální heliovou kalírnu, ve které se zpracovávají ozubená kola. Jedinečnou technologií je i kalení ozubených kol diferenciálu pod lisem,“ vysvětluje naše průvodkyně Hana Veselá, která má na starosti PR závodu.

Silně automatizovaná je i logistika uvnitř továrny. Velkou část obstarávají vláčky s magnetickými vodícími pásy v podlaze, něco zvládnou poloautonomní vozíčky. A pak je tu specialita, plně autonomní vozík, který může jezdit po celé továrně, jak je zrovna třeba.



„Vyžaduje v podstatě jen jednoho operátora, ten mu před směnou zadá úkoly a vozík je už pak sám plní. Operátor ale může jeho program kdykoli upravit,“ vysvětluje Veselá. Když kolem nás tenhle stroj projíždí, nelze si nevšimnout množství senzorů, které mu umožňují „vidět“ - a také, když nás míjí, je poznat, že stroj „zpozorní“ - zpomalí svůj pohyb a míjí nás rozvážně, tak, aby nám neublížil nebo aby mohl zastavit, kdybychom mu snad vstoupili do dráhy.

V oddělení mechatroniky to vypadá jako v nějaké biotechnologické laboratoři skoro. Jsou tam oddělené zóny čistoty. V té, kde probíhá montáž, to vypadá, jako bychom byli na sterilním operačním sále. Zaměstnanci tam musí nosit speciální antistatické oblečení a zahalené vlasy. Na zemi jsou na frekventovaných místech speciální lepící rohože, které zachytí nečistoty z bot nebo koleček vozíčků.



Továrna Škody ve Vrchlabí se chlubí tím, že jako první na světě zavedla do velkosériové výroby kooperativního robota

Tam kromě lidí pracuje i další chlouba továrny: kooperativní robot. „V roce 2015 jsme byli první továrnou na světě, která ho zavedla do velkosériové výroby,“ chlubí se Veselá s tím, že dodnes je to v takovém uplatnění unikum. Kooperativní robot tam ovšem v podstatě s nikým přímo nekooperuje. Díly mu připravuje pracovnice o kousek vedle, robot si je bere ze zásobníku a vkládá na pozici – tohle prý byla pro lidi nepříjemná a únavná práce. Je totiž stereotypní, ale na druhou stranu zase velmi náročná na přesnost a montáž neprobíhá ve zrovna pohodlné pozici.

Kooperující roboty mají ve výrobě mechatroniky od konce loňského roku už dva.

S pocitem, že jsme právě viděli opravdový živoucí důkaz průmyslu 4.0 (tím myslíme továrnu jako celek, nejen robota), míříme zpátky ke své Škodě Favorit.