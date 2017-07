Toyota chystá masovou výrobu elektromobilů pro Číňany. Vychází vstříc přísným kvótám

TOKIO Japonská automobilka Toyota Motor pravděpodobně již v roce 2019 zahájí masovou výrobu elektromobilů v Číně. Informoval o tom japonský list Asahi bez uvedení zdrojů. Toyota bude podle tohoto média v Číně vyrábět elektromobil založený na sportovně-užitkovém vozu C-HR a vůz prý bude určen pouze pro čínský trh.

Mluvčí Toyoty podle agentury Reuters sdělil, že firma hodlá na čínský trh uvést elektromobily během několika let. Odmítl však poskytnout další podrobnosti.



Čína plánuje zavedení kvót, podle kterých by se měl podíl elektromobilů a hybridních vozů na celkovém prodeji aut v zemi do roku 2025 vyšplhat na minimálně 20 procent. Systém kvót by měl začít platit v příštím roce, pro který by měl být minimální podíl elektromobilů a hybridních vozů stanoven na osm procent.

Proti plánu, který Čína zveřejnila loni v září, se však staví výrobci automobilů. V červnovém dopisu čínskému ministrovi průmyslu a informačních technologií americké, evropské, japonské a jihokorejské automobilky apelovaly na Peking, aby plánované kvóty odložil a zmírnil. Čína je největším automobilovým trhem na světě, v roce 2009 na tomto postu vystřídala Spojené státy.