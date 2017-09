Tradiční česká značka Kozak se vrací na scénu. Místo slavných rukavic vyrábí batohy

PRAHA/KLATOVY Po značce Favorit, Pedro či Botas se na scénu vrátila další česká výroba s dlouhou tradicí. Na trhu se před nedávnem objevily výrobky legendární značky Kozak, jejíž historie sahá až do 19. století a která dosáhla slávy zejména za socialismu. Původní značku nyní oprášil producent Daniel Strejc. Ačkoli inspiraci k novým koženým výrobkům hledal třeba až v daleké Koreji, výrobu nechává jen v českých rukách.

Před sametovou revolucí byl klatovský Kozak jedním z nejúspěšnějších podniků na výrobu kožené galanterie. Mezi státy socialistického tábora, ale i za jeho hranice, se dostávaly výrobky z kůže či koženky prvotřídní kvality. Kozak vyvážel až do 25 zemí světa, včetně Saúdské Arábie.

Šlo nejen o rukavice vyráběné z PVC, kožené brašny, aktovky, opasky, ale také například o peněženky či sedlářské výrobky. Proslulým se stal také rozkládací lékařský kufřík, který byl k zahlédnutí snad v každém dobovém filmu nebo seriálu z prostředí nemocnice.

Rodák z Klatov značku obnovil

Koželužskou manufakturu založil již v roce 1842 židovský továrník Bohumil Singer. Věhlasnou firmou se stala poměrně rychle. Za druhé světové války pak vedle zmíněných výrobků vyráběla například i plynové masky. Továrna se ale záhy dostala do područí gestapa a byla několik let v německé správě.



Po osvobození byl závod v národní správě znárodněn a po roce 1948 byla továrna bratrů Singerů přejmenována. Od té doby je známá pod značkou Kozak - jde o zkratku znamenající „kožedělné závody Klatovy“. Zejména v druhé polovině dvacátého století pak byla manufaktura nedílnou součástí života klatovských obyvatel. Zaměstnávala totiž mnoho tamních obyvatel.

Celkem ale měla po republice sedm závodů a dávala práci až třem tisícům lidí. Pracovníci si zakládali přátelské spolky a pořádali nejrůznější akce. Společně dokonce vydávali magazín.

Tradice Kozaku je ve městě cítit dodnes, ačkoli na konci tisíciletí firma definitivně zkrachovala. A právě takový osud společnosti přiměl rodáka z Klatov Daniela Strejce, producenta a programového ředitele internetové televize Obbod, k oprášení původní značky.

„Registrování značky byl dlouhý boj, ale nakonec se mi to povedlo. Obyvatelé Klatov to, myslím, s radostí přijali. Reagují na to dobře, protože Kozak je legenda, která ve městě stále žije, lidé na výrobu dodnes vzpomínají,“ líčil pro server Lidovky.cz Strejc.

On sám má s koženou galanterií spojené dospívání. Šičky, které v ní pracovaly, si totiž svou práci mohly brát domů. „Odstřižky z kůže jsou moje dětství. Pamatuji si na takové vykrojené kusy oranžově zbarvené kůže,“ vzpomíná Strejc.



Kozak je pro něj určitou nostalgií i možností, jak se realizovat ve světe designu. „Spojil jsem se s několika designéry, protože jsem si nebyl úplně jistý tím, jestli bych ty věci dokázal dotáhnout sám. Dostal jsem od nich hodně rad a společně jsme vytvořili zhruba deset výrobků v několika provedeních,“ líčí, jak před necelým rokem a půl začal značku budovat krůček po krůčku odznova.

Jeho cílem není zatím nic jiného než oprášit tradiční značku a dostat ji do širšího povědomí. „Byl bych rád, kdyby se značka etablovala,“ nastínil své plány.

Teprve na podzim chce spustit kampaň a online obchod, už nyní je ale o výrobky, na jejichž vzniku se podílela také jeho partnerka a designérka Helena Jiskrová, velký zájem. Například minimalistická černá peněženka byla vyhlášena jako bestseller na oblíbeném internetovém obchodě Zoot, přes nějž si mohou lidé už nyní některé výrobky Kozaku zakoupit.

Černý batoh předělatelný na tašku přes rameno, vyrobený z kůže a veluru a inspirovaný korejským designem, je ovšem momentálně vyprodaný. K dostání bude prý bude pro velký zájem v řádů několika dní. Pod jeho současné provedení se podepisuje přímo Strejc, který jej považuje za své první designové „dítě“.

Strejc se se svým týmem přesně trefil do vkusu mladých lidí, zejména hipsterů. Na rozdíl od konkurence ale drží ceny poměrně nízko, a dělá to zcela záměrně. „Chci, aby ty věci byly dostupné více lidem. Mohl bych je prodávat za víc, ale nechci, chci se odkazovat na tradici,“ říká. Ze stejného důvodu odmítl masovější výrobu v Číně. „Mojí ambicí je vyrábět věci jen v Klatovech,“ dodává Strejc.



Čím to je, že lidé chovají takovou oblibu k původním českým značkám a jejich návrat tak oslavují? Na scénu se již před nějakou dobou vrátila například kola značky Favorit v upraveném retro designu či tenisky Botas.

„Češi si, podobně jako například východní Němci, fenomén retro oblíbili. V Německu tomu říkají ostalgie, což znamená touhu po bývalém socialistické NDR. I u nás je retro ponejvíce socialistické – obnovují se značky, které častokrát stavěly své základy na znárodněných podnicích dříve prosperujících soukromých firem nebo dokonce židovských majitelů, kterým je již předtím zabavili Němci,“ uvedla pro server Lidovky.cz Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Kopie západních značek

„Například firma Kozak byla dříve rodinným podnikem Singerů, název Kozak dostala až za komunismu a stejně jako u dalších firem je složeninou místního názvu a výroby. Je dobré si připomenout, že řada ‚retro‘ produktů byla pouze kopiemi západního zboží – tak například naše milovaná Kofola byla jenom socialistickou verzí Coca Coly,“ dodala.

Úspěch znovuoživené značce věští marketingový odborník se zaměřením na módní průmysl Eda Kauba: „Kozak má u nás obrovskou šanci dostat se na vedoucí pozici značky výrobků z kůže, zaprvé proto, že navazuje na své pověstné kvalitní řemeslné zpracování, které mnohé světové módní brandy vyrábějící v Asii nemají, za druhé proto, že je mezera na trhu kvalitního, designového koženého zboží, které je zároveň cenově dostupné i pro mladší cílovou skupinu,“ říká.



Kozak se sice hojně odkazuje na historii, svým designem ale velmi slušně konkuruje současnému modernímu pojetí minimalismu v módě a doplňcích. Samotné logo je pak dílem designérky Jiskrové. Zakladatel obnovené značky má navíc v plánu jít s dobou. „Kůži bych chtěl podobně jako designéři v Kanadě nahradit plastem,“ zhodnotil Strejc, že je potřeba razit současný trend přátelštější ke snahám ekologů a ochráncům zvířat.

Na snímku psaníčko z dílky designérky Heleny Jiskrové.

Jedno přání spojené s minulou dobou však zakladatel obnovené značky má, vychovat další generaci zručných řemeslníků. A jak se zdá, Plzeňský kraj jej v naplnění pomalu předbíhá. Vedení regionu totiž zvažuje obnovení učiliště ze zaměřením na kožedělný průmysl a tradiční řemesla. Takové učiliště mělo přitom v Klatovech velkou tradici, pod patronací tehdejšího Kozaku.

Letos se však žádný takový obor v Česku neotevřel. Pokud se to nezmění, do budoucna podle Strejce hrozí několikaletý výpadek pracovních sil v oboru.