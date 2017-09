Tramvajový třesk v Brně zkomplikovalo prošetřování. Město nesmí vybrat vítěze

BRNO Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prošetřuje miliardový tendr brněnské radnice na přesun tramvajové tratě z ulice Dornych na Plotní, který měl letos začít. Podnět je anonymní a týká se technické kvalifikace.

Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda potvrdil, že ÚOHS podnět obdržel a prošetřuje jej. Jak dlouho to potrvá, neuvedl.

Do miliardového tendru se přihlásilo osm firem, šest z nich bylo vyřazeno pro nesplnění kvalifikace. Zbyly jen dvě, které mají předložit cenovou nabídku a z nich město vybere vítěze. Podle náměstka brněnského primátora Richarda Mrázka (ANO) je podání na antimonopolní úřad „podivné“, protože žádná z firem se neodvolala ani k zadavateli zakázky, tedy k městu, ani poté na ÚOHS.

Radnici sice nic nebrání v tom, aby vítěze vybralo, ale politici dnes uvedli, že by rádi, aby ÚOHS už nějak rozhodl. Anonymní podání je z června letošního roku.



„Byli bychom rádi, aby úřad věc prošetřil v co nejkratší časové době, abychom mohli s čistým svědomím uzavřít smlouvu,“ uvedl Mrázek.



Podle primátora Petra Vokřála (ANO) jsou na projekt vázané dotace. „Bylo by nešťastné, aby se tato věc zdržela, mohlo by nás to posunout rok a půl nazpátek,“ uvedl Vokřál.

Velká dopravní akce

Podle primátora je přesun tramvajové tratě aktuálně jednou z největších investic města. Dornych se tím uvolní pro hustou automobilovou dopravu, která bude v okolí Zvonařky plynulejší. Po zhruba 40 letech také bude možné dojet tramvají přímo k autobusovému nádraží.

Předpokládá se, že stavba bude trvat zhruba tři a půl roku, což však může změnit výběrové řízení. Délka trvání stavby je jedním z hodnotících kritérií. Během rekonstrukcí bude vždy alespoň částečně průjezdný Dornych či Plotní, bude se využívat i nedávno vybudovaná ulice Nová Agrozet, která spojuje Dornych přes areál bývalých mrazíren s Masnou.

Dokončená stavba přinese několik zlepšení pro automobilovou dopravu i provoz tramvají a autobusů, snáze se budou v okolí Zvonařky pohybovat chodci. Pro auta se rozšíří ulice Dornych na tři až čtyři pruhy a díky odstranění tramvajové trati se výrazně zvýší kapacita křižovatky se Zvonařkou.



Křížení ulic bude také přehlednější díky zrušení tramvajové smyčky. Z Plotní ulice zase zmizí tranzitní doprava, což ulehčí zdejším obyvatelům.

Oblast kolem autobusového nádraží se v posledních letech začala intenzivně měnit. Stará průmyslová oblast s předválečnou bytovou zástavbou mizí. Vznikl zde administrativní dům Dorn, v minulém desetiletí prošla proměnou Vaňkovka, postupně se bourá tovární komplex Vlněna a u Dornychu bylo postaveno administrativní centrum na místě bývalých mrazíren.