Trhy Trumpovi věří. Dow Jonesův index poprvé uzavřel nad hranicí 20 tisíc bodů

Na nová maxima vystoupily také akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Composite. Za růstem stojí příznivé firemní výsledky a optimismus ohledně hospodářské politiky nového prezidenta Donalda Trumpa. Dolar však na devizových trzích oslaboval.



Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,78 procenta a obchodování uzavřel na 20.068,51 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,80 procenta na 2298,37 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite si připsal 0,99 procenta na 5656,34 bodu.

Významné číslo

„Je to klíčový moment. Je to jen číslo, ale číslo velmi významné,“ řekl k výstupu Dow Jonesova indexu nad hranici 20 TISÍC bodů analytik Tim Ghriskey ze společnosti Solaris Group. „Z psychologického hlediska je to ohromně důležité,“ upozornil analytik Neil Wilson z makléřské společnosti Capital.

Od doby, kdy index poprvé uzavřel nad 19 tisíci body uplynulo 42 obchodních seancí. Jde tak o druhý nejrychlejší přechod mezi dvěma tisícovými mezníky v historii indexu. Nejrychlejší zůstává posun z 10 tisíci bodů na 11 tisíc bodů, který trval pouze 24 obchodních seancí.

Americké akcie zažívají výrazný vzestup po listopadových prezidentských volbách, ve kterých překvapivě zvítězil republikánský kandidát Donald Trump. Investoři doufají, že Trumpovy plány na snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu podpoří hospodářský růst.

K růstu Dow Jonesova indexu největší měrou přispěly akcie výrobce letadel Boeing. Ty se díky překvapivě vysokému čtvrtletnímu zisku podniku vyšplhaly na nový rekord.

Trump je velmi aktivní

„Celá Wall Street se těší zájmu investorů. K růstu nejvíce pomáhá výsledková sezona,“ řekl analytik banky Creditas Roman Koděra a poukázal právě na růst akcií Boeing. Další růst zaznamenávají bankovní tituly, které dál těží z euforie, jež se na trh dostavila s očekáváním nové politiky americké administrativy.

„Tento týden zveřejní své výsledky pětina společností z indexu S&P 500 a pokud by vydržela takto optimistická nálada, předpokládám, že se hodnota indexu ještě v následujících dnech posune výše a budeme svědky dalších nových historických maxim na Wall Street,“ uvedl Koděra. Index Dow Jones je aktuálně od začátku roku v zisku téměř dvě procenta a případný růst o další jedno až dvě procenta by podle něj znamenal posun na hranici 20.200, respektive 20.400 bodů.

Trump od nástupu do funkce, což bylo minulý týden, podepsal už řadu exekutivních příkazů. Rozhodl například o pokračování výstavby sporného ropovodu Keystone XL či o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP). „V prvních dnech prezidentství je mimořádně aktivní,“ upozornil Ghriskey ze Solaris Group.

Na devizovém trhu se dolar propadl na zhruba sedmitýdenní minimum vůči koši hlavních světových měn. Dolů ho podle analytiků tlačí obavy, že Trump se bude soustředit spíše na protekcionistické kroky než na rozpočtová opatření na podporu hospodářského růstu. Euro vůči dolaru v závěru obchodování v New Yorku vykazovalo nárůst o 0,2 procenta na 1,0751 USD.