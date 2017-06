Tři novináři CNN podali výpověď. Kvůli neověřenému článku o Trumpově poradci

Zmíněná zpráva, která vyšla minulý týden ve čtvrtek, informovala o kongresovém vyšetřování vztahů mezi jedním ruským investičním fondem a Trumpovým poradcem Anthonym Scaramuccim. CNN ale v pátek v noci materiál ze svého webu vymazala s tím, že vedení stanice v rámci vnitřního prověřování zjistilo, že zpráva neprošla řádným vydávacím procesem.

„Zpráva neodpovídala redakčním standardům CNN, proto byla stornována. Všechny odkazy na příspěvek byly zablokovány,“ uvedla CNN v prohlášení, ve kterém se rovněž Scaramuccimu omluvila.

Mezi novináři, kteří podali výpověď byl i autor článku Thomas Frank. Pro server the Guardian to uvedl zdroj ze CNN, který si nepřál být jmenován. O svou pozici prý přišel také asistent editora ve Washingtonu Eric Lichtblau a šéf investigativní jednotky Lex Harris.

Na interní poradě se podle CNN dotčení novináři od vedení dozvěděli, že fakta uvedená ve stornované zprávě sice nemusí být nesprávná, ale materiál sám o sobě nebyl v daném stavu dostatečně podepřený, aby mohl být zveřejněn.

„Selhání v následování správných procedur vedlo k jejich výpovědím,“ uvedl zdroj ze CNN. Podle článku se měla senátní vyšetřovací komise zabývat setkáním Scaramucciho s Kirillem Dmitrievem, jehož investiční fond pomáhá americkým investorů s investicemi v Rusku. Scaramucci se podle Frankova článku měl setkat v restauraci a vyměňovat nespecifikované informace.

Zpráva dále informovala o tom, že dva z demokratických senátorů ve vyšetřovací komisi chtěli vědět, zda Scaramucci zmínil během rozhovoru zrušení sankcí proti Rusku, jelikož takový krok by mohl ovlivnit míru investic v Rusku.

. @CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx

Poté, co byl článek stažen a CNN vydala omluvu, Scaramucci na Twitteru označil chování vedení za „krok na úrovni“. „Omluva přijata. Každý dělá chyby. Jdeme dál,“ dodal v tweetu Scaramucci.

Prezident Trump také okamžitě reagoval na Twitteru slovy: „Wow, CNN musela stáhnout velký příběh o ‚Rusku‘ a 3 zaměstnanci nuceni podat výpověď. Co všechny ostatní falešné příběhy, které udělali? FALEŠNÉ ZPRÁVY!“

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS!