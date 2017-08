S Ruskem nic nemám, tvrdil Trump. Jeho firma mezitím plánovala Trump Tower v Moskvě

WASHINGTON Společnost nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednávala o výstavbě Trump Tower v Moskvě v době, kdy Trump teprve usiloval o zvolení. Napsal to list The Washington Post, podle nějž konglomerát The Trump Organization o výstavbě v Rusku jednal od září 2015 do začátku roku 2016.

Trump, který byl prezidentem zvolen loni v listopadu, v kampani tvrdil, že ho s Ruskem nepojí žádné podnikatelské projekty.



Za Trump Organization s Rusy vyjednával jeden z viceprezidentů této společnosti Michael Cohen. Washingtonský list k tomu napsal, že není jasné, do jaké míry byl o těchto jednáních Trump informován. Ruský podnikatel v nemovitostech v jednom z e-mailů Cohenovi sdělil, že je schopen přimět ruského prezidenta Vladimira Putina říci o Trumpovi příznivé věci.

The Trump Organization podle listu podepsala dopis, v němž stvrzuje zájem o projekt, ale protože neměla patřičná povolení ani pozemek, z projektu koncem ledna 2016 sešlo. Ještě předtím ale ruský partner pozval Trumpa na návštěvu Moskvy.

Když se začalo ještě v době kampaně hovořit o podezření na ruské ovlivňování voleb, reagoval Trump na twitteru slovy: „Mé investice v Rusku jsou nulové, nemám s Ruskem nic společného.“ V USA se nyní několik kongresových výborů zabývá vyšetřováním možného vlivu Ruska na americké prezidentské volby. Detaily o podnikatelských záměrech Trumpovy společnosti v Rusku jsou obsaženy v e-mailech, jimiž se budou vyšetřovatelé Kongresu zabývat, napsala agentura Reuters.