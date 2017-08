Tunel pro vlaky na letiště musí uhnout Fyzikálnímu ústavu. Hrozily obří škody

PRAHA O tom, že pod jejich vědeckým pracovištěm povede vytížený železniční tunel, se dozvěděli až z médií. Vedení Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR si ihned dalo dohromady, co by drnčení vlaků znamenalo pro jejich supercitlivé přístroje. Vědci začali jednat s projektanty a úřady a je zřejmé, že nová trať do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla musí změnit trasu.

Tunel se podle aktuálních plánů odkloní od budovy na pražské Ořechovce přibližně o 150 metrů severněji. A projektanti navrhnou opatření, která hluk a vibrace způsobené jízdou lokomotiv a vagónů utlumí. Náklady na toto nouzové řešení se můžou pohybovat v řádech desítek milionů korun.

Přípravu moderního spojení, o němž se mluví už desítky let, tíží řada neduhů, které neustále posouvají termín začátku stavby. Mimo jiné kvůli tunelu vedoucímu pod pražskými čtvrtěmi Letná, Dejvice a Ořechovka bude nutné změnit územní plán hlavního města. To je v tuto chvíli kardinální problém, který sune otevření trati až ke vzdálenému roku 2028.

Oproti tomu se může jevit komplikace s Fyzikálním ústavem v Cukrovarnické ulici na první pohled jako drobná nesnáz. Ale tak to úplně není. Jde o výjimečné pracoviště, kde vědci pracují s velmi citlivými přístroji, jako je mikroskop atomárních sil nebo elektronový litograf. Zařízení zakoupená celkem za desítky milionů korun by po zavedení železniční dopravy pod ústavem dozajista neměřila tak, jak by si vědci přáli.

CITLIVÝ MIKROSKOP Příklad přístroje, jehož činnost by tunel zásadně ovlivnil: „Mikroskop atomárních sil umožňuje ve vzorku pevné látky rozlišit jednotlivé atomy a jejich vzájemné polohy (nanometrické až subnanometrické rozměry), ovšem jen za předpokladu, že jsme schopni eliminovat okolní vibrace pod jistý limit. Jak dnes již víme na základě dílčích výsledků z prováděné studie, v případě realizace železničního tunelu pod ústavem by byl tento limit zcela jistě překročen, což by naše měření znemožnilo a zmařilo tak naše mnohamilionové investice.“ Jiří J. Mareš, vedoucí pracoviště Cukrovarnická

„Tunel pod pracovištěm Cukrovarnická by mohl velmi vážně narušit fungování řady citlivých přístrojů, celková finanční újma našeho ústavu by mohla dosáhnout jednotek miliard korun. Situaci se snažíme průběžně řešit se Správou železniční dopravní cesty, ministerstvem dopravy a projektantem stavby, kterým je Metroprojekt,“ popsal pro Lidovky.cz ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza. Tunel pod budovou měl vést v hloubce přibližně 45 metrů.

Problém řeší jeho lidé už od podzimu loňského roku. Letos v květnu poslal ředitel dopis ministru dopravy Danu Ťokovi, v němž mimo jiné vypočítává možné škody. A také miliardové náklady na případný přesun pracoviště do jiného sídla, který by podle odhadů ústavu trval minimálně tři roky.

Prouza však věří, že aktuální srovnávací studie a vzájemná jednání vnesou do budoucnosti přece jen trochu světla.

„V současnosti diskutovaným řešením se SŽDC a Metroprojektem je posun obou tubusů tunelu o zhruba 150 metrů, kde by již byl vliv na provoz přístrojů významně nižší,“ uvedl šéf ústavu. Trasa by se přesunula směrem na sever.

Celkové náklady na modernizované železniční spojení do Kladna a na Letiště Václava Havla se podle posledních odhadů investora projektu SŽDC pohybují kolem 31 miliard korun. Samotný tunel, který do plánu pronikl hlavně kvůli tlaku radnic dotčených městských částí Praha 6 a 7, vyjde zhruba na tři miliardy korun.

Odklon dvou tunelových tubusů o 150 metrů a návazná opatření by vyšly jen na zlomek této částky, v důsledku by však mohlo jít i o desítky milionů korun.

„S kolegy se shodujeme na tom, že problém je technicky řešitelný. Vedeme jednání o přizpůsobení vedení trasy a technických opatřeních, která odstíní šíření hluku a vibrací. Jde například o pružné upevnění kolejnic či výběr podkladového materiálu,“ uvedl David Krása, ředitel firmy Metroprojekt, která pro tuto část spojení připravuje projektovou dokumentaci.

Podobná opatření se podle něj používají i v pražském metru, kde bývá vzdálenost tunelů od nejrůznějších objektů, ještě menší.

Pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR v pražské Cukrovarnické ulici.

O trati plánované mimo jiné v trase staré Buštěhradské dráhy se hovoří od 90. let minulého století. Nejrůznější sliby, zejména od místních a celostátních politiků, zaznívají v podstatě každý rok, hlavně v období před volbami. Postupem času se mění odhady konečné ceny i termínu dokončení.

Zatímco ještě loni se mluvilo o nákladech okolo 22 miliard a dokončení v roce 2024 – které zmiňoval například premiér Bohuslav Sobotka – dnes už investor SŽDC hovoří o 31 miliardách. Argumentuje především zdražením stavebních prací v posledních třech letech. I doba dokončení už se vzdálila původním předpokladům.

„U velké části trati, od Výstaviště až k letišti, komplikuje projekt nutná změna územního plánu, která je závislá na hlavním městu Praze. Jde o proces daný na dva a půl roku. Teprve poté můžeme žádat o územní rozhodnutí, což harmonogram natahuje. Ještě před změnou územního plánu je třeba také změnit jemu nadřazené Zásady územního rozvoje, protože část trasy vede oproti původním plánům jinudy - tunelem,“ popsal šéf správců železnice SŽDC Pavel Surý.