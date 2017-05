U nás vyřazené, na Ukrajině udělají ‚parádu‘. Praha daruje dalších 8 tramvají

Jde o jakousi humanitární pomoc pro bezmála půlmilionový přístav, které poznamenaly boje ukrajinské armády s proruskými separatisty. Navíc úroveň tamního vozového parku není příliš vysoká a i vyřazené pražské tramvaje mu udělají velkou službu.

Představenstvo dopravního podniku na už druhý dar kývlo v polovině května. „Jde o vyřazené tramvaje typu T3, které projdou úpravami pro ukrajinský rozchod kolejnic. Zatím ale není jisté, že si Mariupol nechá vozy upravit od nás, jako tomu bylo na prvních dvou,“ říká mluvčí městské firmy Aneta Řehková. Ukrajinská města mají širší rozchod než česká, 1520 milimetrů oproti 1435.

Zatím není jisté, kdy „zásilka“ na Ukrajinu dorazí. To závisí především na zmíněné volbě ukrajinské strany, zda si tramvaje předělá sama nebo o to požádá pražský dopravní podnik. Pokud by tomu tak bylo, úprava jednoho vozu by vyšla na částku zhruba 780 tisíc korun.



Na počátku tohoto nezvyklého projektu byla předloňská mise zástupců Evropského parlamentu do Mariupolu, kam přijeli na pozvání ukrajinských poslanců. Mimo jiné viděli i to, v čem tamní lidé jezdí. I proto tam vznikla myšlenka na konkrétní pomoc městu.

„Jsme rádi, že se česko-ukrajinská spolupráce dále rozvíjí a že naše tramvaje umožní válkou zkoušenému Mariupolu rychleji se vrátit do běžného života,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).