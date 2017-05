Uber a Airbnb? Zregulovat, říká jejich kritik. Tvrdí, že ničí taxikáře a hotely

Sdílená ekonomika je skvělá věc, když se ale nedají multimiliardovým firmám pravidla, nadělají víc škody, než užitku. Publicista Steven Hill před tím varuje ve své eseji Kalifornská výzva: Jak (ne)regulovat disruptivní modely podnikání.

Index LN: Vyzýváte k tvrdší regulaci internetových korporací, nezmiňujete ale jeden zásadní aspekt: inovace. Nemohou přísnější pravidla podkopat nové nápady a firmy? Překážet jim ve vstupu na trh?

Naopak, volám po větší konkurenci a tím i po rozšíření prostoru pro inovace. Velké společnosti se dnes stávají monopoly neférovým způsobem. Uber například dotuje každou jízdu, zaplatíte zhruba jen polovinu nákladů, zbytek dotují peníze od fondů rizikového kapitálu, bohatí lidé ze Silicon Valley. Může tak snižovat cenu a vytlačovat tím z trhu konkurenci, taxikáře i jiné společnosti. Regulací se tak naopak zachovává konkurence, umožňuje se.

Airbnb nebo Amazon se také stávají monopoly, ničící hotely nebo knihkupectví. Musíte být samozřejmě opatrní, ale pokud to uděláte správně, regulací naopak inovacím pomůžete. Podívejte se třeba na telefonní společnosti, v jednu chvíli je bylo potřeba rozdělit, není to takový rozdíl.



Index LN: Ale v online prostředí je prý konkurence „vzdálená jen jedno kliknutí“,můžete vybudovat nový Google z pověstné garáže.

Ve skutečnosti nemůžete, potřebujete pro to spoustu kapitálu. Uber třeba loni prodělal tři miliardy dolarů, a to si opravdu nemůže dovolit každý. A přitom má prý hodnotu 68 miliard. A to jen proto, že za ním stojí spousta fondů rizikového kapitálu.

V Silicon Valley je to obvyklé – to, co udělal Mark Zuckerberg s Facebookem, je vlastně dost neobvyklé. Spousta začínajících firem je napojená na fondy, které jim umožní vyrůst a zabrat trh, než se objeví konkurence.

Index LN: Ekonomický koncept „soutěže o monopol“ ale říká, že spotřebitelé mají ze zápolení o dominantní pozici užitek. Například z nižších cen. Problém je v tom, aby se v ní pak vítěz nedržel nelegálními prostředky.

Nevidím žádnou možnost, jak může být monopol prospěšný. Soutěž je samozřejmě dobrá věc, například taxislužba v USA opravdu nestála za moc. Žiju v San Francisku a čekávali jsme na taxi klidně i 30 minut, protože byl regulovaný jejich počet. Nová společnost – Uber – přišla na trh s tím, že jsou jen technologická firma, i když fakticky jsou taxislužba, ale opravdu přinesla něco nového.

Nicméně teď jsme se dostali do situace, kdy je ve městě 1800 taxíků, ale 44 tisíc řidičů služeb Uber a konkurenčního Lyftu. Ulice jsou plné těchto aut, vytvářejí obrovský problém s dopravními zácpami. Takže sice ťuknete do aplikace a máte auto za deset minut, ale dalších dvacet navíc sedíte v koloně. Tohle je skutečná výzva, kterou mají města před sebou: příliš mnoho dobrého škodí. Je to jako s čokoládovým dortem: jeden kousek vám zlepší den, z deseti vám asi bude špatně, a ještě přiberete.

