Uber konečně legální? Odvoz přes aplikaci by nemusel mít označení a taxametr

Sněmovnou koluje pozměňovací návrh k zákonu o silniční dopravě. Kvůli pádu vlády má však nejistou budoucnost.



NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍ DOPRAVĚ Novela zpřísňuje podmínky pro výkon taxislužby, zejména zvyšuje sankce a pravomoci kontrolních orgánů. Nově také umožňuje obcím požadovat po řidičích psychotesty.

zejména zvyšuje sankce a pravomoci kontrolních orgánů. Nově také umožňuje obcím požadovat po řidičích psychotesty. Pozměňovací návrh, který už obchází poslaneckými kluby, chce objednávky v mobilních aplikacích postavit na úroveň smluvní dopravy sjednané na základě předchozí písemné smlouvy.



sjednané na základě předchozí písemné smlouvy. Pro řidiče platformy Uber a jí podobných by to znamenalo, že pro legální činnost nemusejí mít označené vozy ani taxametry.

Taxikářská lobby má vlastní pozměňovací návrh, který naopak požaduje zahrnutí mobilních aplikací pod legislativu platnou pro klasické taxislužby.

Poslanci aktuálně projednávají novelu zákona o silniční dopravě, která zpřísňuje některá pravidla pro provozování klasické taxislužby. Poslaneckými kluby ale zároveň obíhá pozměňovací návrh, který naopak staví sjednání odvozu prostřednictvím mobilní aplikace na úroveň smluvní přepravy, a tím legalizuje činnost Uberu. Taxikářské společnosti proto plánují do 10. května podat vlastní protinávrh.

Komplikovaný život Uberu má od základu změnit věta: „Za přepravu na základě předchozí písemné smlouvy dle § 21 odstavce 4 se vždy považuje i přeprava na základě předchozí objednávky učiněné prostřednictvím softwarové aplikace.“

To znamená, že by vozidla v mobilní aplikaci nemusela být označena a nemusela by ani být vybavena taxametrem. Přesně v souladu s filozofií Uberu, který takto v Praze už tři roky funguje. Všechno, od určení trasy přes zúčtování až po zaplacení probíhá prostřednictvím jeho aplikace.

Poslední překážku – odbornou způsobilost, která se u řidičů Uberu na rozdíl od běžných taxikářů nepřezkušuje – ruší hned další část dokumentu, který mají LN k dispozici.



Podle té by řidič, který vykonává pouze přepravu na základě předchozí smlouvy, nebyl povinen skládat zkoušku. Jinými slovy, aplikace využívá GPS navigaci, a tak není potřeba znát místopis.

„Mohlo by se zdát, že to uvolní ruce i nám, ale není tomu tak. Zničí to trh, nikdo už nebude chtít být taxikář. Nebude žádná kontrola, protože v zákoně chybí povinnost předávání dat z platforem finanční správě,“ vysvětluje Ondřej Krátký, spoluzakladatel české aplikace Liftago. Ta funguje podobně jako Uber, ovšem využívá pouze licencované řidiče.

Taxikářská lobby má o budoucnosti osobní přepravy vlastní představu. Chce, aby i vozy jezdící na platformách typu Uber byly označeny jako taxi a měly taxametr, k čemuž byl startup donucen například v Berlíně.

Nejednoznačná podpora

„Všichni máme své mobilní aplikace, to už dnes není žádná zvláštnost. Tak proč by měla pro každou z nich platit jiná pravidla?“ diví se majitel AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička. „Ujednání o smluvní dopravě v zákoně vzniklo původně kvůli odvozům na svatbu a podobně. Podmínka písemné smlouvy tam je zcela úmyslně, aby se toho nedalo zneužívat,“ dodal Kvasnička.

Návrh na legalizaci Uberu, o kterém se zatím ve sněmově diskutuje spíš neoficiálně, to odůvodňuje usnadněním pro ty, kteří si chtějí přivydělat. Setkává se však s rozporuplným přijetím. Pro jsou spíš opoziční poslanci.

„Ještě jsme o tom nejednali. Sdílenou ekonomiku obecně podporujeme, tudíž pokud to bude splňovat určité parametry a zachová rovné podmínky na trhu, můžeme se o podpoře bavit,“ uvedl například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera.

Obecnou podporu deregulaci nicméně v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce vyjádřil i ministr průmyslu Jiří Havlíček.

Nakloněn uvolnění poměrů naopak není odcházející ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). „Do novely zákona bych nezasahoval. V případě takovéto úpravy bychom totiž museli deregulovat celou taxislužbu,“ soudí Ťok.

Novelu má podle programu projednat na konci května sněmovní hospodářský výbor. Zda k tomu ovšem skutečně dojde, je po úterním oznámení demise vlády nejisté.