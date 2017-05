Uber sbíral informace o kontrolorech a označoval je. Má na krku policii

Program zvaný Greyball podle obvinění sbírá informace o úřednících odpovědných za kontrolu a označuje je. Aplikace jim pak zabrání ve sjednání spolujízdy. Uber čelí podezřením, že program používal v oblastech, jako je Portland a Oregon, kde provozování takovýchto služeb musí odsouhlasit úřady.

Společnost ho zakázala letos ihned poté, co jeho existenci odhalil list The New York Times. Uber se hájí tím, že program pomáhá identifikovat uživatele, kteří porušují smluvní podmínky aplikace. Přispívá k omezení podvodů a ochraně řidičů.



V prohlášení portlandským úřadům Uber zdůraznil, že než v roce 2015 získal povolení k provozování své služby, software používal „mimořádně šetrně“.

Podle zdrojů agentury Reuters není zřejmá povaha sankcí, jaké budou na firmu uvaleny, pokud vyšetřovatelé dospějí k závěru, že jednala nezákonně. Vyšetřování je nyní v počátečním stádiu. Vyjádřit se k němu odmítli mluvčí Uberu i ministerstva spravedlnosti.

Uber se v poslední době potýká se sérii nepříznivých událostí, včetně obvinění ze sexuálního obtěžování vzneseného bývalou zaměstnankyní či videozáznamu hádky šéfa podniku Travise Kalanicka s jedním z řidičů, který si stěžoval na pokles sazeb.