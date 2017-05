Uberu se mají utáhnout šrouby, změnu zákona prosazují taxikáři

Bitevním polem se u nás stala novela silničního zákona, kterou aktuálně projednává hospodářský výbor poslanecké sněmovny. Poslanec Pavel Čihák (ANO) v něm předložil návrh, podle kterého by firmy jako Uber odpovídaly za to, že jejich řidiči jsou licencovaní taxikáři. Fakticky by tak zakázal dnešní model, kdy řidičům stačí jen mobilní aplikace.



„Je to první krok ke zpřísnění a nastavení pravidel pro všechny,“ říká Čihák s tím, že jeho cílem je zlepšení úrovně celého odvětví taxislužby. Americká firma ovšem podle něj představuje problém, protože „nechce přistoupit na pravidla hry“.

Svůj návrh Čihák konzultoval podle svých slov například s pražským magistrátem, ale i s konkurenty Uberu, jako jsou taxiaplikace Liftago nebo dispečink AAA Taxi. „Návrh jsme připomínkovali,“ potvrzuje jeho šéf dispečinku Jiří Kvasnička s tím, že chtěl, aby nová pravidla dopadla nejen na stávající hráče, ale hlavně na Uber.

Konec nádeníků, ale i přivýdělků

Naopak globální společnost se u nás snaží prosadit uvolnění pravidel uzákoněním možnosti přepravovat zákazníky bez taxametru a označení aut jako taxíků. Argumentuje, že stačí mobilní aplikace s hlídáním polohy pomocí technologie GPS. Díky navigaci jsou pak prý nadbytečné i dnes povinné zkoušky taxikářů z místopisu.

K tomu se staví skepticky podle dřívějších vyjádření i ministerstvo dopravy. Poslanec Čihák navíc plánuje doplnit do návrhu zákona ijazykové zkoušky. „Taxikář bude muset umět česky,“ říká.

Míří tím prý na „mafie“ zneužívající Uberu k zaměstnávání především Ukrajinců a dalších cizinců. Jak nedávno popsaly LN, takoví nádeníci jezdí v pronajatých vozech i 12 hodin denně za odměnu na hranici minimální mzdy.

Jenže zpřísnění dopadne i na ty, kteří si chtějí díky aplikaci a vlastnímu automobilu snadno a rychle přivydělat. Zavedení povinných taxametrů a dalších zkoušek by to ovšem znesnadnilo.

„Pokud si chce někdo přivydělat, může se dohodnout s normálním dispečinkem, že bude jezdit třeba jen v noci,“ vysvětluje Pavel Čihák a dodává, že splnění předepsaných podmínek je u služeb jako taxi běžné.

EU: Uber není IT, ale doprava

Do osudu Uberu v Evropě zasáhne i nejvyšší soudní instance EU. Aktuálně rozhoduje, jestli je především online firmou poskytující mobilní aplikaci, jak sama tvrdí, nebo zda jde o zprostředkovatele přepravy, a měla by tak na něj dopadat příslušná pravidla. K druhé variantě se ve svém včerejším stanovisku přihlásil i generální advokát Soudního dvora EU, jenž má sice jen poradní hlas, ale většinou se jím vnitrostátní soudci řídí.

„Uber tvrdí, že pouze propojuje nabídku přepravy s poptávkou zákazníků. Ve skutečnosti ale dělá mnohem víc, sám takovou nabídku vytváří a celou službu organizuje,“ napsal poradce soudu Maciej Szpunar. Oddělil tak Uber a jeho řidiče od jiných služeb takzvané sdílené ekonomiky, která je celosvětovým trendem. Pokud by se k němu přiklonil i samotný soud, dostaly by státy silný mandát k vymáhání stávajících a ukládání nových povinností.