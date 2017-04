Umělá inteligence je víc než internet, tvrdí muž, který naučil počítač blufovat

„Díky umělé inteligenci mohou odhalit jednání a dohody, na které by jinak nepřišli,“ říká profesor Michael Bowling z University of Alberta v rozhovoru pro magazín Index LN. Uznávaný odborník stál v čele úspěšného výzkumného týmu, v němž byli i tři mladí čeští vědci.



Jak ve vašem výzkumu pokračovat dál?

Snažíme se vyvinout programy a systémy, které budou řešit ještě mnohem složitější problémy. Vždy mě fascinovalo, jak se rozhodujeme, jak hrajeme hry, řešíme běžné i složitější situace. A jestli to místo nás dokážou stroje. Výhody takového programu jsou nekonečné, například samořiditelná auta mohou dramaticky snížit počet smrtelných nehod. Pořád můžete řídit pro zábavu, ale nemusíte. Nemusíte upadat do mikrospánku, nebo se nechat vyrušovat mobilním telefonem. Příležitosti jsou prakticky všude. S inteligencí nějakého druhu komunikujeme, vstupujeme do interakcí, prakticky pořád. Třeba když spolu teď mluvíme.

Pokud budu mít dost peněz, nebo postavení, budu mít vlastního asistenta. Umělá inteligence ho ale dokáže dopřát opravdu každému a nebude to stát spoustu peněz za měsíční plat. Díky tomu budeme mít více času, uděláme mnohem více věcí, každý může mít mnohem větší vliv na svět kolem sebe, nejen bohatí lidé, doslova každý.

Jaký je ale rozdíl mezi umělou inteligencí hrající poker a dnes již dostupnými asistenty, jaké nabízí velké IT společnosti?

Pokud se podíváte třeba na Siri od Applu, nebo Alexu od Amazonu, tak ještě nemáme dostatečně vyvinutou umělou inteligenci, aby takoví asistenti skutečně přinesli průlom. Musí se dostat do bodu, kdy budou skutečně schopní komunikovat s námi jako inteligentní bytosti. Pro někoho to může být až děsivé, ale změní to každodenní život každého z nás.

Jaký je tedy komerční potenciál umělé inteligence?

Obrovský. Proto do ní Microsoft, nebo Google investují obrovské peníze. Je to větší revoluce, než internet.

A jaké je využití umělé inteligence dnes? Třeba vašeho pokerového šampióna?

Nechte mě nejprve neodpovědět na vaši otázku a říct, že nám přináší velký krok v poznání fungování a možností umělé inteligence. Umožňuje nám vývoj dalších a mnohem schopnějších systémů v budoucnosti.

Současné využití může najít třeba ve zvýšení bezpečnosti na letištích, nebo v dopravě. Ale třeba i v mnohem jednodušších věcech jako jsou kontroly revizorů. Může pomoci třeba pokud budete chtít v Praze zkontrolovat, jestli má co nejvíce lidí koupený lístek v metru. Kdy a kde mají kontroly chodit, aby chytili černé pasažery a ti je naopak nbepředvídali, je velmi podobné právě pokerové hře. Jde o strategii.

Už to někdo zkoušel v praxi?

Ano, jak ve Spojených státech, tak i tady na ČVUT jsou pilotní projekty, které se snaží pro podobné účely využít teorii her a umělou inteligenci.

Lze to využít například při obchodování na burze?

To je trochu složitější, protože pro poker má jasná pravidla, zatímco na burze je problém s náhodnými výkyvy trhu. Nevíte, co přesně máte v balíčku. Ani třeba pád Lehman Brothers nebo ropné krize nejsou v kartách, které jakoby rozdáváte. V pokeru řešíte co lidé udělají s kartami, které jsou pevně dané.

Dobře to ale může fungovat třeba při vyjednávání, o cenách, či o smlouvách. Umělá inteligence má ale na trzích velké využití při odhalování koluze, nedovolené spolupráce více hráčů, většinou firem. Spolupracujeme třeba s kanadským finančním regulátorem pro odhalování takového chování.

Funguje to?

Ano, funguje. Regulace a dohled je rozhodně oblast ve které má nasazení umělé inteligence rozhodně smysl. Úřady obvykle nemají ani zdaleka tolik lidí a zdrojů, jako všichni soukromníci, na které se snaží dohlížet, takže tahají za kratší konec. Díky umělé inteligenci mohou odhalit jednání a dohody, na které by jinak nepřišli. Tam se skutečně uplatní v pracxi naše hraní pokeru.