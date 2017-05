Už žádné plastové tašky v obchodem zdarma. Zeman podepsal jejich zpoplatnění

Zákon zpoplatní všechny plastové tašky bez ohledu na tloušťku jejich stěn. Vládní předloha přitom původně měla v souladu s unijní směrnicí zpoplatnit jen lehké tašky vzhledem k tomu, že silnější tašky většina obchodníků sama zpoplatňuje. Novela cenu plastových tašek přímo nestanovuje. Určuje pouze, že musí minimálně odpovídat nákladům na jejich pořízení.



„Podle návrhu zákona by tedy každý prodejce stanovil cenu plastových odnosných tašek sám. Musí však po spotřebiteli požadovat minimálně náhradu pořizovacích nákladů této tašky,“ řekl již dříve ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Poslanci při schvalování ve Sněmovně upravili ve vládním návrhu míru recyklace a využití obalového odpadu do roku 2020. Recyklace by se měla podle vládní předlohy zvýšit ze 60 na 70 procent, přičemž celkově se mělo využít 80 procent obalů. Sněmovna na návrh svého výboru pro životní prostředí ale celkové využití snížila na 75 procent. I tak to bude více, než požaduje unijní směrnice.