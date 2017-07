Uzavírá se část stanice metra Muzeum. Směrem na Hostivař cestující nevystoupí

„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Depo Hostivař lze využít vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ sdělil dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek. Cestující mohou využít i povrchovou dopravu, spojení si mohou vyhledat na webu podniku.



Stavební práce ve stanici Muzeum na lince A spočívají zejména v odstraňování průsaků vody do stanice. Podnik také vymění hliníkové obklady a kamenné obklady pilířů a stěn na nástupišti. Také budou opraveny hrany nástupiště a přibudou nová světla, staniční rozhlas, systém počítání cestujících nebo majáčky pro nevidomé. Náklady činí asi 120 milionů korun.

V plánu i další výluky

Už na začátku měsíce, od 1. do 9. července, omezil podnik kvůli opravě pražců provoz metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Opravy na historicky prvním úseku metra, tedy z Florence na Kačerov, budou letos pokračovat. Další výluka se plánuje od 17. do 19. listopadu.

V srpnu bude kvůli výměně eskalátorů uzavřen vstup do stanice metra B Anděl ve směru k Andělu. Stanice bude přístupná pouze z oblasti Na Knížecí. Přesné datum ještě není známo, omezení potrvá zhruba do dubna příštího roku. DPP také kvůli výměně eskalátorů uzavře v pozdějších měsících vždy jeden ze dvou vstupů do stanic metra B Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Na Karlově náměstí bude vstup uzavřen v říjnu, ve stanici Náměstí Republiky v prosinci.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 10 000 lidí.