Uživatelé Twitteru žalují Donalda Trumpa. Zablokoval je pro jejich kritické komentáře

Žaloba byla podána u federálního soudu v New Yorku v úterý, a tvrdí, že Trumpův účet @realDonaldTrump, představuje „veřejné fórum pro komunikaci prezidenta, popřípadě směrem k prezidentovi či o něm samém“. Žalobci požadují soudní příkaz, který vyžaduje, aby Trump odblokoval jejich účty a přestal blokovat ostatní na základě jejich názorů.



„Je to jako bránění lidem u vstupních dveří na setkání městské rady, protože dříve kritizovali jejich politiku,“ řekla Katie Fallow, senior advokátka Institutu Knight First Amendment, který byl založen v roce 2016 na Kolumbijské univerzitě. Právě ona zastupuje zablokované uživatele na Twitteru.

Soudní proces předkládá nové právní teorie o projevech a občanské účasti v době, kdy je Twitter pravděpodobně primárním prostředkem veřejné komunikace využívaným prezidentem Spojených států. Trumpův osobní účet má více než 33 milionů sledujících a jeho tweety obecně mají tisíce odpovědí. Zahraniční média upozorňují ale i na to, že také z části vévodí zpravodajskému cyklu a nastavují program pro veřejnou diskusi, napsal server deníku The Guardian.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer je v soudním procesu oficiálním obžalovaným společně s ředitelem sociálních sítí Danem Scavinem. Právě Spicer řekl, že Trumpovy tweety by měly být vnímány jako „oficiální stanoviska“.

Jedním ze žalujících je i chirurg na praxi z hlavního města státu Tennessee Nashvillu Eugene Gu, který byl Donaldem Trumpem zablokován 18. června po tom, co veřejně na svém twitterovém účtu zapochyboval o schopnosti hlavy státu být prezidentem. Blokaci si ‚vysloužil‘ po komentování obecně probíraného překlepu v jednom z prezidentových tweetů, kde využil nesmyslné slovo covfefe. Ve svém komentáři Gu podotknul, že stejný člověk, který si po sobě nepřečte svůj Twitter má na starosti i tlačítko k nukleárním zbraním.

Trump just now blocked me for this tweet. Please protect his ego and don't RT it. https://t.co/LatUpnEcjy #BlockedByTrump pic.twitter.com/ZABxZuk0gF