V bance mu nechtěli půjčit na byt, pomohli mu až v OVB

Advertoriál

„Po několika měsících hledání jsem byl v koncích. Vypadalo to, že mi žádná banka nechce peníze půjčit a to i přesto, že mi ji před hledáním bytu v mé bance přislíbili. V závěru už mě napadalo i to, že za všechno může to, že jsem cizinec. Nakonec pomohl pan Najman,“ shrnuje případ Khanenko a pochvaluje si služby jednoho z nejzkušenějších finančních poradců firmy OVB Pavla Najmana, který má více než 15letou praxi v oboru. Igora Khanenka jeho přínos při řešení případu překvapil. „Nevěděl jsem, že se finanční poradci zabývají i takovými starostmi, jaké jsem měl já, že dokáží obyčejným lidem pomoci ve velkých nesnázích. Měl jsem představu, že jen vymýšlí plány miliardářům, kam investovat miliony korun,“ říká téměř dokonalou češtinou Khanenko.

Ten celou dobu žije v České republice v pronajatém bytě. Když se naskytla v Kněžmostu, který leží asi 10 kilometrů od Mladé Boleslavi, možnost koupě bytu 3+1 rozhodl se, že splní své rodině společný sen.

„V České republice vydělává a odvádí daně 20 let, poskytnutí hypotéky tak neměl být problém. Při kontaktu s bankami se ukázalo, že to nebude jednoduché,“ popisuje Najman.

Igor Khanenko měl požadované vlastní prostředky na spolufinancování úvěru. „Během půl roku jsem vystřídal několik bankovních domů. Zažil jsem hodně slibů. Vše trvalo hrozně dlouho, ale nakonec mi všude řekli, že mám smůlu. Ke všemu se ještě do případu připletla centrálně doporučená změna pravidel pro získání hypotéky, a najednou jsem na její přidělení potřeboval mít více vlastních zdrojů,“ popsal komplikace Khanenko.

V bankách mu nakonec začali nabízet i spotřebitelský úvěr, jehož splácení by ale pro něj bylo nevýhodné a ve finále by na úrocích zaplatil o stovky tisíc korun více. „Pochopil jsem, že v bankách ze mě jen vytáhli všechny osobní informace a pak se ze mě snažili dostat peníze všemi cestami. Byl jsem zklamaný, vybíral jsem si největší bankovní domy s prosklenými budovami, před kterými stálo 50 mercedesů, ale to byla chyba,“ uvedl s tím, že v závěru byl z přístupu bankovních úředníků naprosto zoufalý a přestal věřit v to, že by mu někdo mohl pomoci.

„Naštěstí majitel bytu, který si chtěl pan Khanenko koupit, je můj dlouholetý klient. Ten mě kontaktoval s tím, jestli mu neumím pomoc,“ uvedl Pavel Najman.

Celý případ tedy analyzoval a nenašel žádný problém ani důvod, proč by Igor Khanenko neměl hypotéku dostat.

„Do dvou týdnů jsem hypotéku vyřídil. Paradoxně nejlepší podmínky nabídl bankovní dům, u kterého pan Khanenko své neúspěšné kolečko po bankách začínal. Jako bonus má klient pojištění té nemovitosti a také pojištění pro případ ztráty příjmu na splácení úvěru,“ uvedl Najman. Byt se nyní rekonstruuje, k nastěhování bude na začátku letních prázdnin.

Čtyřicetiletý Igor Khanenko přišel do České republiky před dvaceti lety, hned po vojně. Bez tehdy těhotné manželky se usadil na Mladoboleslavsku. Podle svých slov odešel z domova především kvůli tomu, aby uživil svou rodinu. Za tu dobu vystřídal několik profesí od zedničiny až po pomocné práce v zemědělství. Jeho manželka nyní pracuje rovněž v Kněžmostu, v jedné ze zdejších továren. Mladší dcera tu chodí na základní školu, syn studuje střední zdravotnickou školu.

„Jsem v Čechách spokojený a chci tu zůstat. Firmu OVB teď doporučuji všem svým kamarádům, protože mi hodně pomohla. To co jsem zažil předtím, už nechci opakovat. Byly to pro mě hrozné nervy, protože jsem chtěl rodinu přivést do nového. Pavla Najmana vřele doporučuji ,“ uvedl Igor Khanenko, kterému Najman domluvil půjčku v maximální možné výši při úroku 1,89 procenta ročně.

Po úvodní skvělé zkušenosti, společně momentálně plánují další finanční kroky. „Jedná se o investici pro zajištění další finanční rezervy a zajištění důchodu. Rozhodně to ale bude v době, až se celá Igorova rodina usídlí a stabilizuje. Momentálně nejsou připravení na nějaké další téma týkající se finančnictví,“ uzavírá Pavel Najman.