V Německu stávkují zaměstnanci letišť, může to ovlivnit i lety z Prahy

BERLÍN Stávka pozemního personálu letišť v Berlíně a Hamburku začala ve středu nad ránem a potrvá téměř celé dopoledne. Oznámila to agentura DPA s odvoláním na odborový svaz Verdi. Protestní akce by se mohla dotknout i letů z Prahy a do Prahy.

Stávkou chtějí zaměstnanci obou letišť vyvinout tlak na zvýšení mezd. Verdi požaduje zvýšení mzdy až 2000 zaměstnanců ze zhruba 11 na 12 eur na hodinu. Zrušené spoje s Frankfurtem i Mnichovem. Stávka v Lufthanse se dotýká Česka Podle DPA na berlínských letištích Tegel a Schönefeld potrvá stávka od 5:00 do 11:00 hodin SEČ. V Hamburku začala o hodinu dříve. V německém hlavním městě bylo zrušeno 71 letů, většina ostatních bude mít zpoždění. Stávka by se mohla dotknout přinejmenším letu z letiště Tegel na letiště Václava Havla, který běžně přistává v 09:40 SEČ. Nelze ale vyloučit, že se protestní akce dotkne i dalších spojů.