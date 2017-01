V březnu začne platit librová mince s 12 hranami. Bude nejbezpečnější na světě

Je to poprvé za více než 30 let, kdy librová mince mění svou podobu, uvedla na svých stránkách BBC. Stará mince se stala problematickou, protože je snadné ji kopírovat. V oběhu tak je velké množství falešných mincí.



Vytvoření nové mince bylo oznámeno v roce 2014. Královská mincovna, která vytváří mince, uvedla, že nová librová mince bude nejbezpečnější mincí na světě a bude obtížnější ji falšovat.

Nová mince má několik bezpečnostních prvků, které mají zabránit jejímu falšování. Předně je to tvar a použití dvou kovů - vnitřní kruh je z poniklované slitiny stříbrné barvy a vnější je zlatý, z niklu a mosazi. Má obrázek jako hologram, který se mění od symbolu pro libru na číslo jedna, když se na minci díváme z různých úhlů.

Which is your favourite 2017 coin design so far? To see them all, visit: https://t.co/INmkdbpqUt. Use #NewYearNewCoins to tell us! pic.twitter.com/CNFjWEh3vz