V Česku trvá boom minipivovarů, nejstarší v Chýni oslaví 25 let

Od první uvaření várky v nejstarším doposud fungujícím porevolučním minipivovaru Pivovarský dvůr v Chýni u Prahy uplyne 25. května 25 let.



Minipivovary, tedy pivovary s ročním výstavem do 10 000 hektolitrů, nemohou co do objemu konkurovat průmyslovým pivovarům. Pokrývají sice asi jen dvě procenta produkce piva v Česku, přesto mají obrovský vliv na pivní kulturu. Nabídly nové pivní styly, například do té doby v Česku takřka neznámá svrchně kvašená piva bavorského či anglosaského typu, mnohé z nich řemeslnou výrobou tradičních českých spodně kvašených ležáků donutily velké pivovary zamyslet se nad kvalitou vyráběného piva a také je inspirovaly k rozšíření sortimentu.

Díky minipivovarům vznikly nebo ožily pivovarské restaurace, mnohá doposud zapadlá místa se stala turistickou destinací, začala se pořádat řada nových společenských akcí a pivních festivalů. Minipivovary také často vrátily výrobu piva do míst, kde se dříve pivo vařilo, ať již přímo do objektu zaniklého pivovaru, nebo alespoň do obce či města. Některé vznikly na netradičních místech - například nejvýše položeným minipivovarem se může chlubit krkonošská Luční bouda (1410 m n. m.), v Praze byl zase nedávno otevřen minipivovar na lodi ukotvené na Vltavě.

„Minipivovary konkurují řemeslně vyrobenými produkty. Což platí pro všechny obory, nejen pro piva. Ale nedělejme si iluze, že každý minipivovar dělá dobré pivo. Po řemeslné stránce mají i některé malé pivovary chyby,“ řekl před časem stavitel a odborník na minipivovary Josef Krýzl.

Podle stránek Pividky.cz je nyní v ČR 346 minipivovarů (a 44 průmyslových pivovarů), předseda Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň letos v dubnu řekl, že minipivovarů je 353. Největší koncentrace minipivovarů je podle Pividky.cz v Praze (33), v Brně (8) a v Plzni (8). Z krajů mají nejvíce minipivovarů Jihomoravský (45) a Středočeský (40). A stále se chystají nové.

Několik minipivovarů však také již zaniklo - stránky Pivovary.info eviduji 23 zaniklých minipivovarů otevřených po roce 1989. Existují i výjimky, kdy minipivovar sice nezanikl, ale díky rostoucí výrobě „přerostl“ do vyšší kategorie. Tak se například mezi malé a střední pivovary zařadil původně minipivovar v Úněticích u Prahy. Opačným směrem se vydal například pivovar Herold Březnice, který kvůli obchodním problémům na čas zastavil výrobu a nyní pod novým majitelem vaří objem na úrovni minipivovarů.

Pivovar v Chýni, ve kterém již 23 let vaří vaří nefiltrovaná kvasnicová piva sládek Tomáš Mikulica, však není zdaleka nejstarším fungujícím českým minipivovarem. Tímto prvenstvím se chlubí legendární pražský pivovar U Fleků, který byl založený v roce 1499. A flekovský sládek Ivan Chramosil v roce 1992 uvařil první várku v novém minipivovaru v Chýni.