Skončí česká libůstka - stáčení tachometru? Novela chystá pokutu až půl milionu

Jeden z největších hráčů na trhu s ojetými auty společnost AAA Auto lákala zákazníky reklamním sloganem „V AAA Auto si můžete být jisti, že stav tachometru odpovídá reálně najetým kilometrům“. Minimálně v jednom případě skončil kupující s hořkou vzpomínkou. Zjistil, že tachometr byl přetočený.

Nebyl to ojedinělý případ. Před třemi lety prodával soukromník z Frýdku-Místku vůz Audi A6 za 175 tisíc korun. Inzeroval, že auto má najeto 77 tisíc kilometrů, přitom věděl, že má nejméně o tři sta tisíc víc. Chtěl si přilepšit na ceně, místo toho dostal za „čachry“ od soudu patnáctiměsíční podmínku a pokutu sto šest tisíc korun.

Podobně dopadl jiný prodejce v Brně. Ten koupil za necelých 190 tisíc korun volkswagen s 340 tisíci najetými kilometry. O půl roku později auto prodal za 379 tisíc a kilometry stočil na polovinu. Soud mu uložil pokutu 160 tisíc a osmnáct měsíců podmínku.

Přetáčení bude přestupek

Ministerstvo dopravy se rozhodlo s podobnými praktikami zatočit. Připravuje novelu zákona, která na takové manipulování pamatuje až půlmilionovou pokutou. „Podvody se stáčením tachometrů se v praxi těžko dokazují a bohužel stále poškozují zákazníky i poctivé prodejce. Abychom tyto praktiky omezili, poprvé jasně říkáme, že stočení tachometru je přestupek,“ říká ministr Dan Ťok (za ANO).

Jak poznat stáří vozu?

Pokud kontrola STK odhalí, že někdo počet najetých kilometrů falšoval, dostane majitel auta osvědčení jen na měsíc. Pokud do té doby nedoloží, že je auto v pořádku, o technickou způsobilost přijde.

Zastírání najetého počtu kilometrů u společnosti AAA Auto odhalila Česká obchodní inspekce (ČOI). Firma prodala Nissan Quashqai, jehož tachometr hlásil 87 tisíc kilometrů. V předávacím protokolu uvedla: „Skutečný počet ujetých kilometrů souhlasí se stavem tachometru.“ Vzápětí se zjistilo, že jich auto ujelo minimálně 173 tisíc. Zákazník auto reklamoval a bazaru vrátil. „Áčka“ ho na webových stránkách zanedlouho nabízela k prodeji – a zase s jiným počtem kilometrů, tentokrát upraveným na 92 tisíc. Společnost se stotisícové pokutě za klamání spotřebitele bránila kasační stížností, tu minulý týden Nejvyšší soud zamítl. Mluvčí společnosti Michal Häckl LN sdělil, že chybu udělal jejich pracovník: „Odpovídajícím způsobem jsme jej potrestali a naše interní systémy posílily, aby se chyba již neopakovala.“

Slogan zavazuje

Přestože mělo jít o selhání jedince, firma přestala používat slogan deklarující, že stav tachometrů odpovídá realitě. Z pohledu autobazaru to mohla být i prevence, neboť nesplnění slibu z reklamy dokáže zrušit smlouvu. Expert na reklamní právo Filip Winter potvrzuje, že co se řekne v reklamě, je závazné. „Pokud by zákazník zjistil, že tachometr neodpovídá skutečnosti, mohl by od smlouvy odstoupit i na základě pouhé reklamy,“ doplňuje právník.

„Prohlížejte i interiér“

Prokázat stočené kilometry je přesto velmi obtížné, i když na to zákazník později přijde. Při nákupu pomůže, když si vezme k ruce experta. Odborník na místě auto prohlédne a rovnou řekne, pokud něco není v pořádku. Zaměřuje se i na indicie, které mohou větší nájezd prozradit.

„Do hry vstupuje logické uvažování. Je například velmi nepravděpodobné, že by rok starý vůz měl zcela nová kola. Stav vozu prozradí i zašlý lesk prvků interiéru, osahaný volant a řadicí páka, poškozený koberec nebo guma na pedálech,“ vypočítává Jiří Beneš, vedoucí oddělení péče o zákazníky ve společnosti Autotým.