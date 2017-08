Návrat ‚trolejbusů‘ do Prahy? Dopravní podnik je vyzkouší v ‚laboratoři Prosek‘

PRAHA Vrcholí přípravy k výstavbě téměř kilometrového trolejového vedení, které povede na pražský Prosek. Se startem budování troleje se počítá na září, během podzimu by pak měl na trase jezdit elektrobus. Nepůjde o klasický trolejbus známý z pražské MHD ještě v 70. letech, ale pohon vozu bude fungovat na obdobném principu. Sát energii bude sběračem přímo z vedení.

Na zmíněné trase si chce pražský dopravní podnik ověřit, zda by takový typ dopravy byl efektivní i v jiných částech hlavního města.



„Rozvoj elektromobility v autobusové dopravě je jedním z klíčových bodů pro naplňování dlouhodobé strategie snižování emisí v Praze,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Šurovský. Firma v půli července požádala pražský magistrát, aby upravil dopravní značení v Prosecké ulici, kde trolejové vedení vyroste. Značky upozorní na dočasné dopravní omezení, které vyplyne ze stavebních prací.

Dopravní podnik při zmíněné strategii vychází z Pařížské klimatické dohody uzavřené v roce 2015, k níž přistoupilo na téměř dvě stě zemí světového společenství. Podstatou úmluvy je, že se jejím prostřednictvím smluvní strany zavazují ke snížení emisí oxidu uhličitého. „V našem případě to jinými slovy jasně říká, že do budoucna můžeme reálně užívat v podstatě jen elektrickou vozbu,“ poznamenal technický ředitel Šurovský.

Baterie elektrobusů po nabití vydrží však jen omezenou dobu, nároky na výdej energie pak výrazně stoupnou při jízdě do kopcovitého terénu. Zmíněný problém lze odstranit tím, že se vůz bude napájet přímo za jízdy. Právě k tomu slouží troleje, které prodlouží dojezd stroje. Chystaná experimentální trať mezi zastávkami Kundratka a Kelerka v příkré Prosecké ulici tak poslouží jako test, zda by obdobné vedení bylo efektivní pro použití elektrobusů i v jiných členitých částech Prahy.

Data ze zkušebního provozu mají být na jaře

Výstavba vedení za zhruba 5 milionů korun by neměla překročit dva měsíce, už v listopadu by se tak na trase mohl objevit první elektrobus. Úsek mezi Kundratkou a Kelerkou je součástí linky 140, na níž by vůz jezdil. Linka vedoucí přes Prosek, Letňany a Čakovice spojuje Palmovku s Miškovicemi na severním okraji Prahy. Zkušební trolejová trasa má být v provozu rok, ale dopravní podnik předpokládá výstupní data mnohem dříve.

„O závěrech lze hovořit už po zimě. Na jaře by tak mělo vzejít komuniké, jestli je tento způsob cesta do budoucna,“ poznamenal technický ředitel Šurovský. Na jaře by tak mělo být jasné, zda se podnik rozhodne budovat trolejová vedení i v jiných částech Prahy. Z vyjádření ředitele Šurovského přitom plyne, že dopravní podnik je prakticky rozhodnutý. „Tu experimentální trať nestavíme proto, abychom se ujistili, že to je blbost,“ podotkl.

V jakých dalších částech pražské MHD by mohly jezdit elektrobusy na trolejový pohon, nechtěl specifikovat. Ale obecná poučka říká, že efektivní je stavět taková vedení v kopcovitých částech s vyšší intenzitou přepravy zajištěné kloubovými autobusy. „Dalo by se o tom uvažovat například na Vysočanské estakádě, která vede z Vysočanské na Prosek, kde jezdí velké množství autobusových linek, nebo o lince 176 jezdící ze Smíchova na Strahov,“ míní šéfredaktor Dopravního magazínu MHD86.cz Ondřej Matěj Hrubeš.

Elektrobusy od Škoda Electric, SOR nebo Ekova

Do vytvoření jednotlivých trolejových vedení by promlouval Drážní úřad, pod nějž tento typ dopravy spadá. Každopádně úřad bude vydávat dílčí povolení pro zkušební trať v Prosecké. „Budeme schvalovat samotné trolejové vedení a vydávat k tomu průkazy způsobilosti k jeho jednotlivým technickým zařízením,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. Instituce prověří i způsobilost sběrače na vozidle.

ZKUŠEBNÍ LINKA 213 Jeden čistý elektrobus už v Praze jezdí. Jde o linku 213 mezi stanicemi Háje a Želivského, na níž probíhá zkušební provoz už od jara roku 2015.

Stroj dobíjí baterie na druhé zmíněné stanici, elektrobus na této lince by měl dojezdit na konci srpna letošního roku. Vůz je společným projektem firem SOR Libchavy a Cegelec

Pražský dopravní podnik plánuje, že na Proseckou bude postupně nasazovat elektrobus od několika výrobců. Smyslem je zjistit, který se osvědčí nejlépe pro případné stálé využití. Ve hře je tak dohoda s výrobci Škoda Electric, Ekova či SOR Libchavy. „Jestli se přihlásí někdo další, může. Různá vozidla plánujeme zkoušet formou střednědobého nájmu. Ideálně zejména přes zimu, která nejlépe každé vozidlo a systém prověří,“ přiblížil technický ředitel Šurovský.

Pokud se elektrobusy s dobíjením za jízdy uchytí, nechají tak vzpomenout na trolejbusový provoz. Trolejbusová trakce fungovala v rámci pražské MHD do roku 1972, kdy ji nahradila tramvajová přeprava. S návratem klasických trolejbusů do hlavního města dopravní podnik nepočítá. Vybudování celistvé trolejbusové sítě (vozy jsou nabíjeny po celou dobu jízdy, ne jen v kopcovitých úsecích) by bylo příliš nákladné.