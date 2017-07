V Praze začala fungovat evropská centrála pivovarů Asahi. Patří k ní i Prazdroj

Prostory dříve obýval někdejší majitel Prazdroje, skupina SABMiller, ale ta v Praze centrálu neměla. Do podzimu by mělo v centrále pracovat 70 lidí, dříve jich tam bylo 50.



V centrále podle mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitky Němečkové sídlí oddělení marketingu, lidských zdrojů, financí, nákupu, firemní komunikace a IT, která zastřešují a vedou jednotlivé úseky a oblasti aktivit pro celý region. „Centrála ma nyní přes 50 lidí, kapacita kanceláře 70 lidí by se měla naplnit do podzimu, v současné chvíli probíhají výběrová řízení,“ dodala Němečková.

Pod pražské vedení spadají pivovary v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a v České republice. „Z pohledu postavení na trhu je Prazdroj nejúspěšnější společností ABEL. Co se týká velikosti a objemu prodeje největší společností je Kompania Piwowarska v Polsku s 2800 zaměstnanci,“ dodala Němečková.

Japonská skupina Asahi převzala Plzeňský Prazdroj letos na konci března. Největšího výrobce piva v ČR koupila s dalšími čtyřmi evropskými pivovary za skoro 200 miliard korun. Evropská organizace těchto firem je podřízená společnosti Asahi Group Holdings Ltd. v Tokiu.