V pražské MHD posílí metro, noční linky budou začínat devítkou

To se týká tramvají a nočních autobusů v Praze i Středočeském kraji. Trvalé změny najdou cestující na webu pražského dopravního podniku.



Na všech trasách metra posílí provoz v pracovní dny na konci odpolední špičky a v době od 21:00 do 22:30, kdy bude zkrácen interval z deseti na 7,5 minuty. Kratší interval bude rovněž v pátek odpoledne. Soupravy na trase C budou od soboty v ranní špičce pracovního dne zajíždět do Letňan, doposud část z nich končila ve stanici Ládví. Na lince A budou v pracovní dny všechny spoje vedeny až do stanice Nemocnice Motol.

Z důvodu návaznosti na metro bude od soboty také celotýdenně v době přibližně od 21:00 hodin do 22:30 hodin zkrácen interval na většině autobusových linek, a to z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut. V různých obdobích pracovních dnů je zkrácen i interval na linkách číslo 113, 119, 125, 136, 180 a 213. Na lince 100 bude interval kratší o víkendech.

Na základě požadavků městských částí posílí doprava také v oblasti Uhříněveska, zejména v okolí zastávky Venušina a ve směru ke stanici metra Háje. Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dále, jsou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu jsou přečíslovány všechny noční linky PID a vybrané denní městské a regionální linky.