V USA byl kvůli emisní aféře zatčen první manažer Volkswagenu

WASHINGTON V trestním vyšetřování emisního skandálu německé automobilky Volkswagen ve Spojených státech byl zatčen první firemní manažer, bývalý šéf amerického oddělení firmy pro dodržování regulačních předpisů Oliver Schmidt. Napsal to v pondělí list The New York Times s odvoláním na dva informované zdroje. Schmidta vyšetřovatelé obvinili ze spiknutí s cílem podvodu na USA.

Dosud jediným trestně obviněným pracovníkem Volkswagenu v USA kvůli skandálu kolem falšování emisních testů byl inženýr James Liang, který se loni přiznal ke spiknutí a nyní čeká na rozsudek. Liang měl podle žaloby spolu s dalšími inženýry za úkol navrhnout nové naftové motory pro americký trh, které by vyhovovaly zpřísněným normám pro emise oxidů dusíku, když se jim ale nepodařilo vyvinout motor, který by zároveň splňoval požadavky zákazníků na výkon, rozhodli se vytvořit software, který při testech skrývá nadlimitní emise.

Volkswagen v USA zaplatí 200 milionů dolarů za emise aut s třílitrovým motorem Schmidt byl podle zdrojů listu zatčen v sobotu na Floridě a v pondělí má být obžalován před soudem v Detroitu. Schmidt vedl oddělení Volkswagenu pro plnění regulací od roku 2014 do března 2015. Nikdo oficiální to listu nepotvrdil. Žaloby, které na Schmidta podaly prokuratury států New York a Massachusetts, obviňují manažera z podílu na snahách Volkswagenu zakrývat manipulace s emisemi před regulačními orgány. Schmidt a další činitelé firmy podle žaloby od roku 2014 opakovaně zdůvodňovali vysoké reálné emise nových vozů firmy nepravdivými technickými příčinami. Až o rok později Schmidt přiznal existenci softwaru, který Volkswagenu umožňoval při testech maskovat reálné emise. Volkswagen chce zrušit 30 tisíc pracovních míst, většinu v Německu Volkswagen bude muset v rámci dohody o civilním urovnání sporů v USA důsledku skandálu zaplatit asi 16 miliard dolarů (410 miliard Kč). Zdroje agentury Reuters minulý týden sdělily, že Volkswagen se v jednání s ministerstvem spravedlnosti USA blíží dohodě na urovnání trestního vyšetřování této aféry. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) předloni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovými motory instaloval software, který při testování emisí umožňuje skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Po celém světě se skandál týká zhruba 11 milionů naftových automobilů, z toho zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.