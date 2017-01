‚Valašská‘ dálnice s napojením na Slovensko se začne stavět v září

ZLÍN Stavba dálnice D49 od Hulína do Fryštáku, která má vést na Valašsko a napojit se na slovenskou dálniční síť k Púchovu, by měla začít letos v září. Řekl to v pondělí hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Ředitelství silnic a dálnic stavbu zahajovalo už v září 2008, brzdil ji ale nedostatek peněz a ekologičtí aktivisté, kteří napadli vydané stavební povolení. Stavba letos v lednu coby prioritní dopravní stavba v zemi získala nové souhlasné stanovisko dopadu na životní prostředí, takzvaný posudek EIA. Resort dopravy musí kvůli starým posudkům, které EU přestala uznávat, zopakovat proces posuzování dopadů staveb u více než stovky rozpracovaných stavebních projektů.

Zúžení a kolony. Letos se rozkope 70 kilometrů dálnic. Podívejte se kde Pro devět prioritních staveb vláda v Bruselu vyjednala možnost neopakovat celý proces, ale uskutečnit jen zjednodušené řízení. Problém s posudky vlivu na životní prostředí mají stavby, které mají tento proces uskutečněný ještě podle starého zákona z roku 1992. „Zatím to vypadá, že všechny problémy s odvoláními skončí a že se začne kopat v září. Životní prostředí s ohledem na nějakého živočicha, zřejmě to bude křeček, stanovilo, že se může začít kopat až v této roční době, tedy až v září,“ uvedl Čunek. Do D49 by se měla letos podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka investovat miliarda korun. D49 je součástí evropské dopravní sítě TEN-T, na financování její stavby se mají podílet evropské fondy. Ekologové považují D49 za nepotřebnou a přírodě škodlivou. Politici by se podle nich měli spíše soustředit například na dostavbu obchvatů obcí postižených hlukem. Na konci roku by měla začít také stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic na Zlínsku.