Valentýnská večeře? Pro romantického ekonoma složité dilema

Nejspolehlivějším způsobem, jak potěšit drahou polovičku, je pozvání do restaurace na romantickou večeři při svíčkách. Pro romantického ekonoma to představuje složité dilema: jakou zvolit strategii, aby požitek můj i mé milované z takové večeře byl co největší?

Z pohledu ekonomie je možné se uchýlit k jedné z následujících tří základních strategií párové večeře.

Použití konkrétní strategie samozřejmě není omezeno pouze na valentýnskou večeři. Nicméně svátek sv. Valentýna představuje skvělou záminku pro vylepšení už stávající strategie.

Autarkie

Autarkie znamená soběstačnost. V teorii mezinárodního obchodu se jedná o uzavřený stát. Tento typ ekonomik nemá žádný import ani export a svou komunikaci s vnějším světem omezuje na minimum.

V případě valentýnské párové večeře se jedná o zvláštní situaci, kdy každý z dvojice si objedná pokrm bez jakékoliv konzultace s drahou polovičkou a poté tento pokrm samostatně spotřebuje. Jakýkoliv pokus o získání kousku žebírka nebo karamelové zmrzliny z druhé strany stolu samozřejmě vyvolá odezvu. A ne zrovna příjemnou. Výhrůžky a veřejná potupa jsou z těch příjemnějších.

Stejně jako v mezinárodním obchodě i v párové večeři autarkie ztrácí potenciální výnosy ze směny. Konzumací pouze vlastního chodu si každý účastník večeře omezuje možnosti. A tím snižují celkový požitek.

Steak z jelena na cibulovém pyré s kukuřičnou polentou a švestkami

I ty největší gurmánské speciality jsou vystaveny zákonu klesajících výnosů. Na první kousnutí je argentinský steak naprosto skvělý. Pochopitelně. Nicméně po dvacátém soustu už pravděpodobně tak dobrý není. Jednoduše i toho nejlepšího fláku masa se jednou nasytíme.

Zatímco na vlastní straně stolu čeká dvacátý kousek steaku, na druhé je nadívaná křepelka. I když je steak samozřejmě lepší, dvacátý kousek steaku už nemusí být lepší než první kousek propečeného ptáčka. Jsou-li takové pocity vzájemné, pár má menší požitek z večeře, než by mohl mít, kdyby byla možnost směny.

Strategie je vhodná pro divné dietáře, těžké alergiky nebo lidi, kteří plánují oznámit rozchod.

Soukromé vlastnictví

Při zvolení této strategie si každý účastník romantické večeře objedná svůj vlastní pokrm, ale na rozdíl od autarkie je možná následná směna pokrmů. V této situaci může dojít k výměně několika soust steaku za několik soust křepelky. Oba strávníci na tom vydělají a mají větší požitek z večeře. Takto funguje mimo jiné i světový obchod.

Nicméně ani tato strategie není dokonalá. Bez komunikace a dohody může dojít k tomu, že si partner objedná z vašeho pohledu bezcenný pokrm.

Dejme tomu, že se partnerka rozhoduje mezi králíkem na smetaně a Caesar salátem. Zatímco jí je celkem jedno, který pokrm si dá, vy byste opravdu rád ochutnal kus králíka, a ne lístky salátu. Bez možnosti komunikace však máte pouze 50procentní šanci, že si vaše partnerka zvolí pro vás lepší variantu.

Strategie je vhodná pro nesmělé jedince, pro páry na prvním rande, pro páry, které nejsou schopny se ani po třech hodinách dohodnout o místu večeře.

Jídelní komunismus

Vrcholný model párové večeře. Navzdory tomu, že centrální plánování je příšerný způsob řízení ekonomiky, v případě romantické večeře představuje opravdu výjimečný a delikátní zážitek. Od předkrmu po dezert jsou všechny chody nejdříve konzultovány, poté objednány a na závěr společně konzumovány.

Tato strategie je velice náročná a přístupná pouze párům s dobrou intimní znalostí toho druhého, zejména pak jeho chuťových pohárků. Nejdříve probíhá vzájemná diskuse nad jídelním lístkem, kde oba účastníci večeře vyjádří své preference a využijí práva veta na pokrmy, které nemají rádi. Fráze typu „Miláčku, nedáme si kotletku?“ nebo „Ne, ale co třeba kdybychom si objednali telecí jatýrka?“ jsou nedílnou součástí úvodní fáze.

Když je celé menu vybráno, přichází hlavní část: společná konzumace. Chody jsou rozděleny podle spravedlivého klíče: muž tři pětiny a žena dvě. Ale opravdu pozorný partner vždy nechá větší část kozího sýra své partnerce, protože ví, že ho miluje, a ona mu naopak nechá větší kus hamburgeru.

Možná se tato strategie zdá příliš komplikovaná a zdlouhavá, ale při jejím častém opakování vznikne mezi milenci vzájemná harmonie. Trapné momenty jako „Lásko, já nevěděla, že nejíš houby“ se zkušenějším párům nemohou stát.

Navíc s touto strategií už nikdy nebudete musit řešit nepříjemné dilema, jestli si na závěr objednat piškotovou roládu, nebo jahodový dort.

Objednáte si totiž obojí.

Strategie je vhodná pro milovníky jídla. Bon appétit!

V ekonomice tento přístup nefunguje, u valentýnské večeře je ale centrální plánování zaručenou cestou k úspěchu