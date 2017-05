Válka se mění v přátelství. Spor Nokie a Applu končí, budou spolu dělat byznys

Společnosti oznámily, že Nokia obdrží předem hotovostní platbu a další dodatečné příjmy od Applu. Platby začnou v tomto čtvrtletí. Žádné další podrobnosti firmy neuvedly. Podle analytiků budou příjmy zřejmě mnohem vyšší než v předchozí dohodě.

Nová podnikatelská dohoda počítá s tím, že Nokia poskytne Applu síťové produkty a služby. Apple pak obnoví nabídku digitálních zdravotnických produktů Nokie ve svých maloobchodech a internetových obchodech. Firmy se také budou zabývat další možnou spoluprací v oblasti digitálního zdraví.

„Jsme potěšení tímto řešením našeho sporu a těšíme se na rozšíření našich obchodních vztahů s Nokií,“ uvedl provozní ředitel Applu Jeff Williams ve společném prohlášení obou firem. „(Dohoda) posunuje náš vztah s Applem od toho, že jsme protivníky u soudu, k obchodním partnerům,“ dodala šéfka právní kanceláře Nokie Maria Varsellonová.

Předchozí patentová licenční dohoda mezi oběma společnostmi vypršela loni a obě strany v prosinci zahájily soudní spory. Apple si stěžoval, že platí nadměrnou částku, a Nokia obvinila Apple z porušování jejích patentů.

Kvůli absenci nové dohody Nokia snížila v prosinci roční prognózu výnosů z patentů a licencí na značku na 800 milionů eur (21,2 miliardy korun) z předchozích 950 milionů eur. V poslední výsledkové zprávě, za první čtvrtletí, prognózu vůbec neposkytla.

Analytiky překvapilo relativně rychlé vyřešení sporu. Obávali se, že právní spor se potáhne dlouho. „Pro Nokii je to dobrá zpráva, že to zvládli, ale ještě musíme počkat na detaily o finančním dopadu,“ řekl analytik OP Equities Hannu Rauhala. Dodal, že předchozí roční sazba byla 150 milionů eur a nyní by mohla být kolem 500 milionů eur. Apple měl podle něj možná rovněž snahu urovnat spor s Nokií kvůli eskalaci patentového sporu s výrobcem čipů Qualcomm.

Nokia bývala kdysi největším výrobcem mobilních telefonů na světě, v roce 2014 však prodala tyto aktivity Microsoftu a zaměřila se na síťové vybavení a obrovské portfolio patentů na mobilní přístroje. Loňské příjmy firmy činily 24 miliard eur.