Vážně tam škodováci trápili Favorita? Vyzkoušeli jsme drsné trasy v Tatře

PRAHA Kopřivnická Tatra bývala za socialismu obřím výrobcem nákladních vozů a se Škodou Favorit neměla zdánlivě nic společného. To je mýlka. Na jejím polygonu procházely prototypy tohoto revolučního vozu intenzivními zkouškami. Posádka serveru Lidovky.cz se tam vypravila, aby zjistila, jak tehdejší testy probíhaly. A po třiceti letech letech tam Favorit znovu potrápila.

Kopřivnický areál je velmi rozlehlý, od brány na polygon je to autem několik minut cesty. Jsou to místa, kam se běžně jen tak někdo nedostane a na návštěvníka tam dýchne duch tehdejší doby.

Ne, že by to tam vypadalo zastarale – naopak, uprostřed polygonu stojí moderní budova se zázemím pro schůzky testovacích týmů a krásným výhledem na testovací tratě. Ale rozsáhlý ovál, různé testovací povrchy (od takzvané belgické či buližníkové dlažby po brutálně zvlněnou krutovou vozovku, kterou zvládnou jen Tatry) i okolní plochy vypadají v podstatě jako na dobových fotografiích z 80. let.

„Polygon průběžně modernizujeme, ale jde především o výměnu a údržbu povrchu a nové vybavení zázemí. Na testovacích tratích toho není potřeba tolik měnit,“ vysvětluje Radomír Smolka, někdejší šéfkonstruktér a dnes místopředseda představenstva a technický ředitel společnosti Tatra Trucks.



Jednu novinku ale v Tatře chystají. „Připravujeme systém automatického zkrápění pro testy za mokra, doposud jsme museli trať kropit z kropicích vozů,“ dodává.

Rozsáhlý areál je opravdu impozantní, podle zástupců Tatry žádný podobný v Česku není. Zázemím i množstvím testovacích tras se sice nevyrovná třeba Boxbergu od Bosche nebo Contidromu u Hannoveru, ale na druhou stranu jsou součástí areálu i drsné offroadové trati, které nemají snad nikde jinde na světě.

Testovat sem jezdí řada firem, v době naší návštěvy se tam proháněl například autobus. Často tam za různými zkouškami míří i vozy z nedaleké nošovické továrny Hyundai nebo žilinského závodu automobilky Kia. Tento pronájem pomáhá polygon živit.



Testují se na něm ale nejčastějí nákladní vozy Tatra. Když například v běžné cestovní rychlosti kolem nás projede armádní Tatra Force po extrémní zvlněné roletě, je to opravdu neuvěřitelný pohled. Jak zkoušíme o něco později, Favoritem nejde po takové trati jet ani krokem.

Testovací jezdec tu Tatru „trápí“ téměř nonstop po celou dobu naší návštěvy, střídá průjezdy různých povrchů, včetně trasy s velkými zlomy. Auto vše zvládá zcela suverénně.

To náš Favorit se nejlépe cítí na oválu, který lemuje drsné zkušební tratě. Místní klopené zatáčky prý umožňují jízdu určitou rychlostí i bez držení volantu, ale to nezkoušíme. Ale svou maximální rychlost tu Favorit atakovat dovede. Na zkušebních tratích je to už horší, skoro nevěříme tomu, že škodováci tehdy na takových místech Favorita trápili. Místní drsné trasy jej musely prověřit opravdu důkladně.

Na testovací pásy najíždíme už kvůli focení, snažíme se totiž zreprodukovat jeden ze snímků ze známé knížky V soukolí okřídleného šípu od Jana Králíka, která (mimo jiné) vznik Favorita popisuje a posloužila naší cestě jako inspirace.

Dobová fotka z testování na polygonu zobrazuje maskovaného Favorita a dvojici náklaďáků Tatra 815. Stavíme do podobné pozice svého Favorita (bez maskování), nádhernou původní zrekonstruovanou Tatru 815 pro Rallye Paříž-Dakar 1986 a novou Tatru Phoenix Euro 6 v limitované edici Präsident. Snažíme se napodobit i fotku z přebalu prvního vydání knihy, kde pan Hrdlička rozmlouvá s technikem u otevřených dveří vozu. Namísto něj nám tu pózuje tatrovák Radomír Smolka.

Tatra se od doby vývoje Favorita výrazně změnila. Automobilka je dnes zpátky v českých rukou a zdá se, že se produkčně po letech našla.

„Část naší produkce jsou armádní vozy,“ vysvětluje Smolka s tím, že do armád celého světa putuje asi polovina produkce. Do Indie se například stále dodávají modely T 815, jinak tvoří jádro speciálů modely Force a Tactic. Pro civilní použití je zase hlavním modelem Phoenix.

Loni Tatra vyrobila 1300 vozů, letos jich má v plánu ještě o několik stovek více, což zhruba odpovídá počtu zaměstnanců. V dobách vzniku Favorit byla produkční čísla i počty pracovníku zhruba desetkrát vyšší.

Radomír Smolka, technický ředitel a místopředseda představenstva Tatra Trucks se Škodou Favorit a Tatrou 815 Rallye Paříž-Dakar z roku 1986 na polygonu Tatra v Kopřivnici

I proto areál zeštíhlil a mnohá místa zabraly dodavatelské firmy nebo jiná průmyslová výroba. Tatra dnes z toho, že je relativně malou automobilkou, těží. Může se totiž soustředit na výrobu speciálů prakticky na zakázku dle přání zákazníka. Vznikají tak například podvozky pro vrtné soustavy, speciální armádní vozidla, hasičské vozy či lesnické a těžební speciály.

A i když pro model Phoenix firma nakupuje kabiny i motory od partnerů, stále dovede být velmi soběstačná. „Klasický vzduchem chlazený motor Tatra stále vyrábíme a v podstatě vzniká téměř celý u nás,“ vysvětluje Smolka. A přidává jednu novinku: „Právě vyvíjíme tento agregát dále, aby splnil normu Euro 6,“ prozrazuje.

Už to, že agregát splnil normu Euro 5, přitom považovali mnozí technici za malý zázrak, šikovní tatrováci ale zkouší ještě další pokrok. To znamená, že by robustní motor mohl být nabízen i na trzích, kde je norma Euro 6 povinná, či povinná v blízké budoucnosti bude.