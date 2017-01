Věk Applu je u konce, tvrdí miliardář Peter Thiel, který obdivuje Trumpa

Miliardář a spoluzakladatel společnosti Pay-Pal Peter Thiel | foto: repro foto Stanford Law School

NEW YORK Podnikatel Peter Thiel, který hrdě podporuje Donalda Trumpa, se v poslední době na veřejnosti objevuje čím dál více. V rozhovoru pro deník The New York Times glosoval dění ve společnosti Apple nebo podobnost mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem.

„Víme, jak smartphone funguje a vypadá. Není to chyba Tima Cooka (šéfa Applu - pozn. red.), ale v této oblasti už neočekávám žádné další inovace,“ rýpnul si Peter Thiel, člen vedení Facebooku a spoluzakladatel společnosti Pay-Pal. A přisadil si, že věk společnosti Apple je u konce. Facebook chce blokovat šíření nepravdivých zpráv. Nasadí týmy expertů Podle Thiela není snadné si přiznat, že poslední model iPhonu je jeho nejdokonalejší verze a prostor pro zlepšení už zde není.

Společnost Apple zatím nijak rozhovor s Peterem Thielem nekomentovala. Thiel dále komentoval situaci ve společnosti Google. Podle něj měl tento internetový gigant až příliš mnoho podpory za prezidentování Baracka Obamy, a díky tomu získal vlivné postavení. Peter Thiel také poukázal na podobnost mezi miliardářem, vizionářem a zakladatelem firmy Tesla Elonem Muskem a budoucím prezidentem USA Donaldem Trumpem. „Sice mi to způsobí problémy, ale podobní si jsou. Oba jsou fantastičtí obchodníci a také velké postavy dějin,“ dodal Thiel.