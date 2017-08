V ‚samořídícím‘ autě byl muž převlečený za sedačku. Nebyla to legrace, měl důležitý úkol

ARLINGTON Americkým státem Virgina se projíždělo samořídící auto, které zmátlo obyvatele i bloggery specializující se na nové technologie. Do ulic tamního Arlingtonu vyrazilo již týden poté, co Virginia oficiálně povolila testování autonomních vozidel v ulicích.

Auto se na první pohled lišilo od samořídících vozidel, které testuje například Uber. Nebyly na něm například od pohledu nainstalované technologie, díky nimž auto umí odhadovat vzdálenost, informoval server The Guardian.



Ostatní účastníky provozu proto šokovalo, že v autě napohled nikdo neseděl za volantem ani na místě spolujezdce. V testování posledních verzí samořídících vozidel je totiž běžně, že za volantem sedí člověk, který hlídá funkce systému a je připravený zasáhnout, pokud by auto začalo „zlobit“ a hrozilo, že ohrozí bezpečnost na silnici.



Jaká společnost tedy dokázala v tichosti plně implementovat revoluční technologii? Snímky a záběry automobilu obletěly sociální sítě a specializované servery, spekulovalo se o výzkumu místní univerzity Virginia Tech, která se skutečně zapojila do testování samořiditelných vozů



Odpověď nakonec získal „v terénu“ novinář NBC Washington Adam Tuss. Auto v terénu sledoval se zapnutým nahráváním, a když konečně zastavilo na červené, pořídil rychlý záběr jeho interiéru.

To, co v autě objevil, ho ale zaskočilo: u volantu seděl skrytý řidič, v přestrojení za autosedačku. Volant držel zespoda špičkami prstů. Když si ho zamaskovaný muž všiml, novinář chtěl okamžitě vědět, co svou činností sleduje. Muž prý raději ujel na červenou, aby se s ním nemusel bavit. „Jedna z nejpodivnějších věcí, co jsem kdy viděl,“ popsal Tuss na Twitteru.

To sum up-Va Tech Trans Inst testing self driving car in north Arlington+camouflaging driver to see how you respond. This is how I responded pic.twitter.com/j6H64mhY4E