Podívejte se na budoucnost metra: sedačky jako v tramvaji a bez nalepovacích map

Vlaky s označením M1 vozící pasažéry na trase mezí Háji a Letňany se pomalu dostávají do poloviny své třicetileté životnosti. Jejich výrobce Siemens plánuje ve spolupráci s pražským dopravním podnikem velkou technickou revizi a zároveň nabízí i proměnu interiéru.

Nejvýraznější bude náhrada stávajících polstrovaných sedadel za plastová vyvedená v červené a šedé barvě. Měnit se bude také systém osvětlení a informování cestujících. Současnou nalepovací mapu nad dveřmi (kterou je třeba při každé změně přelepit) by mohly nahradit digitální displeje s proměnlivým obsahem.

Řešení navrhl ateliér známého architekta Patrika Kotase, který je zároveň autorem návrhu vlaků M1. Do reality pak změny převádějí technici ze Siemensu.

„Nyní probíhá příprava montáže plastových sedaček, které chceme spolu s dopravním podnikem otestovat v jednom z vozů metra na lince C. Sedačky bychom chtěli zkušebně namontovat během února 2017. Na prvních vzorcích sedaček právě testujeme způsob jejich uchycení do vozidla,“ řekl pro Lidovky.cz Roman Kokšal, šéf divize Mobility společnosti Siemens.

Konečná podoba a provedení modernizace pak samozřejmě závisí na schválení pražského dopravce.



„Dopočítáváme ekonomickou výhodnost toho řešení. Velmi pravděpodobně z něj ale vyjde to, že vozy M1 zůstanou jezdit na lince C dalších patnáct let, ale budou se modernizovat podle nějakého návrhu,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.



Například sedačky určené pro tento projekt už jsou hotové. Stylově vycházejí z „židlí“ používaných v oblíbených a dnes už vlastně historických tramvajích typu T3, v nichž se střídají červené a šedé plastové sedačky.

Jejich nové podobě dominuje vysoká opěrka. V soupravách se objeví i varianta s kratší opěrkou, která je určená pro podélné řady sedadel. Podobné sedačky z ateliéru Patrika Kotase už jsou k vidění ve zmodernizované pražské tramvaji 14T zvané Porsche.

„Zástavbové poměry tramvají a metra jsou ale rozdílné. Tramvaj se také prudce pohybuje do oblouku, působí tam značné odstředivé síly. Je tedy třeba, aby byl cestující v sedačce pevněji fixovaný. U metra je potřeba zase jiné tvarování,“ popsal před časem architekt Kotas, známý například návrhy stanice metra Střížkov či Lochkovského mostu na nové části Pražského okruhu.

Jeho ateliér připravil pro vozy M1 na lince C několik variant.

V návrhu je také patrná změna osvětlení na LED technologii, k samotnému testování však ještě nedošlo. Co se týče výše zmíněných informačních panelů, tam vychází Siemens z několika alternativ, které firma dodává do nových vozů pro jiná města.



„Připravujeme několik řešení pro vozidlo typu M1 pražského metra, která bychom rádi dopravnímu podniku představili. Zákazník se následně bude moci rozhodnout, do jaké míry informační systém vozidla zmodernizovat,“ popsal Roman Kokšal ze Siemensu.

Výhodou takového řešení je mimo jiné to, že cestující neuvidí jen mapu tras metra, ale na digitálním displeji se můžou střídat i další sdělení - například předpokládaný čas dojezdu do stanice, informace o navazujících spojeních na povrchu a podobně. Logicky je tato varianta také nákladnější.