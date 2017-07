Vláda přemýšlí jak ‚regulovat‘ podnikání přes web. Jedním z důvodů je Airbnb

Analýzu dopadů sdílené ekonomiky v pondělí projednali na společném zasedání zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Shodli se na potřebě regulace. Také podle České asociace sdílené ekonomiky je potřeba vyjasnit pravidla.



V hlavním městě Airbnb dosáhl ročního objemu obchodu 2,2 miliardy korun, řekl novinářům předkladatel analýzy vládní zmocněnec Aleš Chmelař. „Ten objem je velký a už dnes tady tento sektor pouze z této platformy je podobně velký jako takzvané konvenční ubytování, to znamená ubytování ve všech dalších hostelech, hotelech a penzionech na území Prahy,“ uvedl.

Vláda podle Chmelaře musí dát samosprávě nástroje k regulaci jak ubytovacích, tak například dopravních služeb. Měli by například dostat možnost říct, kde a v jakém objemu mohou být takové služby poskytovány.



Podle premiéra analýza přispěla ke střízlivému pohledu na využívání sdíleného podnikání. „Na jedné straně jsme tu měli nadšené stoupence digitálních technologií a sdílené ekonomiky, na druhou stranu ty, kteří by nejraději všechno nové zakázali. Život vyžaduje střízlivý přístup, pojďme prosím středem. Nebuďme naivní ve vztahu ke sdílené ekonomice, ale na druhou stranu uvědomme si, že svět se mění a budou sem přicházet nové a nové digitální služby, protože firmy hledají cestu, jak se dostat k zákazníkům,“ uvedl.

Podle Sobotky je nutné nastolit rovná pravidla hry tak, aby nebylo možné vyhýbat se daním či nechovat se k zaměstnancům jako klasičtí podnikatelé. „Nejde o to podnikání dusit, ale nastavit rovná pravidla,“ konstatoval.

Ministři by podle Sobotky měli připravit podklady svým nástupcům, aby nová vláda po říjnových volbách mohla případné legislativní změny provést. Podle vládní analýzy by stanovené regule neměly tvořit překážku a neměly by od sdílení odrazovat, měly by ale bránit nekalé konkurenci a zajistit ochranu spotřebitelů.

Stanovit by se měly třeba minimální požadavky na kvalitu a bezpečnost, odpovědnost platformy a uživatelů za škody či možnost reklamace. Počítá se i s osvětou, na co má uživatel právo. Pro výběr daní by se dala využít takzvaná digitální stopa o transakcích mezi zprostředkovateli a „zákazníky“.

Analýza počítá se zapojením zástupců platforem do tvorby pravidel. „Sdílená ekonomika přináší ekonomické, ekologické i sociální benefity, zvyšuje dostupnost a kvalitu služeb, vláda by ji proto měla obecně podporovat. V ČR je potřeba především vyjasnit pravidla fungování,“ uvedl předseda představenstva České asociace sdílené ekonomiky Patrik Czetö. Podle něj by měla být známa hranice přivýdělku a podnikání a ty, kteří chtějí své věci či čas sdílet, by neměla zatěžovat přílišná byrokracie.

Síť Airbnb nabízela letos v dubnu v Česku 15 900 možností ubytování, z toho 11 500 v Praze. Loni se v ČR přes aplikaci ubytovalo 710 tisíc zahraničních turistů. Proti předchozímu roku jich tak o 59 procent přibylo. Podle kritiků by se mohly v Česku prázdné byty zdanit, aby nezůstávaly bez nájemníků, omezit by se měly i nájmy na krátkou dobu.