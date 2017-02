Vládo, šlápni na plyn do budoucnosti. Škoda chce testovat auta bez řidiče

Ve strategickém dokumentu, který mají LN k dispozici, se obě strany zavazují k vytvoření pracovní skupiny zástupců byznysu a ministerstev. A taky k tomu, že uzavřou Pakt pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu v ČR společně s akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření.

Ruce na volantu

Jeden z cílů deklarace se týká zejména Škody Auto, která ve svém muzeu vrcholné setkání hostí. „Vzhledem k tomu, že chceme podpořit rozvoj autonomního řízení, pro to musíme něco udělat. A teď řekneme – třeba ministerstvo dopravy by mělo předložit návrh, jak se dívat na ta testovací vozidla,“ nastiňuje Petzl. Naráží na to, že české zákony jízdu s rukama jinde než na volantu nepovolují. To potvrzuje i vrchní stratég Škody Auto Christian Cahn von Seelen: „Pro testování autonomních vozidel potřebujeme povolení testovat řízení bez zásahu řidiče,“ popsal zdánlivou drobnost. Změn bude potřeba více. „Jde o to, přimět ministerstva, aby se k cílům přihlásila. Udělat nějaké pilotní projekty, třeba chytrou dálnici, nebo připravit potřebné legislativní změny,“ vysvětluje Petzl.

Stejnou problematiku v současnosti řeší například i Německo. I tamní automobilky mají pocit, že především firmám v americkém Silicon Valley je umožněno nové technologie rozvíjet rychleji, než to dovolují pravidla v Evropě. Automobilky tak chtějí dosáhnout toho, aby kvůli nedostatečným možnostem vývoje nebyla ohrožena jejich budoucí konkurenceschopnost.

Rozdíl je ovšem v tom, že v Česku zatím existuje jen malý úsek dálnice s infrastrukturou pro automobilovou dopravu budoucnosti, zatímco naši sousedé již řeší celý koridor. „Mezinárodní koridor pro testování samořiditelných vozů vede z nizozemského Rotterdamu přes německý Frankfurt až do Vídně,“ říká Pavel Peka, ředitel vývojového centra společnosti Valeo, která v Praze pracuje na vývoji techniky pro autonomní auta.

Zástupci autoprůmyslu požadují, aby se Česko na tento koridor napojilo dálnicí D5 a aby vláda stanovila jasná pravidla, která umožní testujícím subjektům spravedlivý, svobodný a bezpečný přístup k chytré infrastruktuře, která bude nezbytnou součástí mobility budoucnosti. Že jde o velmi komplexní téma, potvrzuje fakt, že setkání v Mladé Boleslavi se ve čtvrtek mají zúčastnit jak premiér Sobotka, tak například ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec a koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.