Vodík je benzinem budoucnosti. O řidiče bude soupeřit s elektřinou

Vodíková Toyota Mirai je po vzhledové stránce hodně „ulítlé“ auto, ale po té jízdní vlastně nijak nepřekvapí. Jezdí jako každé běžné auto s automatickou převodovkou.

Jen je perfektně tichá, jako elektromobily. Mirai totiž vlastně elektromobil je, jen namísto velké sady baterií vozí palivové články a nádrže s vodíkem. Elektřinu pak vůz vyrobí přímo na palubě v okamžiku, kdy je potřeba.

Pro řidiče to má jeden hodně nezvyklý efekt: při prudkém zrychlení může ve zpětném zrcátku pozorovat, jak zezadu z auta vytéká voda, která na asfaltu zanechává mokrou stopu. Čistá voda je přitom jediným odpadním produktem z Mirai.

Právě proto Toyota vozům na vodík věří. Zatím je tato technologie drahá, ale podle automobilky je do budoucna praktičtější než elektromobily. Toyota věří, že díky hybridům a autům na vodík se jí podaří do roku 2050 dramaticky omezit emise svých vozů.

„Domníváme se, že emise CO2 vozů, které prodáváme, budou do tohoto roku sníženy stavu z roku 2010 o 90 procent,“ říká Gerald Killmann, viceprezident Toyota Motor Europe pro výzkum a vývoj.



Na otázku, proč Toyota po vzoru konkurence nesáhne po elektromobilech, které se zdají být pro snížení emisí v současnosti jednodušší a módní cestou, Killmann odpovídá:



„Toyota byla vždy velmi racionální, ale zároveň vizionářskou společností. Naše vize z hlediska ochrany životního prostředí jsou přitom velmi jasné a dlouhodobé.“ Přesto Toyota elektromobily úplně nezatracuje - vidí v nich ideální vozy do městského provozu.

Podle slov viceprezidenta evropského vývoje však firma čeká na to, až bude pokrok v oblasti baterií dostatečně výrazný. Killmann sice zmiňuje, že důležité jsou parametry jako velikost a hmotnost baterií a jejich dobíjecí čas a životnost, které se zatím prý dramaticky nezlepšily. Ve skutečnosti ale půjde nejspíš o cenu, která je u městských aut velmi citlivou záležitostí. Auto na krátké cesty po městě za milion korun si totiž koupí jen velmi úzká skupina zákazníků.

Chybí infrastruktura

Pro delší trasy ale Toyota rozhodně věří vodíku a do elektromobilů se pouštět nehodlá. Výhodou vodíku je, že z hlediska zvyklostí je pro řidiče v podstatě stejný jako benzin nebo nafta. Zatímco u elektromobilů trvá i rychlé dobíjení zhruba půl hodiny a vůz se nedobije do plné kapacity, vodík se tankuje vlastně stejně jako benzin.



Vodíková Toyota Mirai

„V porovnání s elektromobily mohou být auta na vodíkové články dotankována během tří nebo čtyř minut a mají jízdní dosah normálního automobilu,“ zdůrazňuje Killmann výhodu, na kterou jsou motoristé běžně zvyklí. I z tohoto pohledu se tedy vodíková Toyota Mirai chová jako běžné auto.



Jenže zatím chybí potřebná infrastruktura. Čerpacích stanic, kde lze Mirai dotankovat, můžeme v Evropě napočítat snad jen několik desítek a impulzů k jejich většímu rozšíření zatím mnoho není.



Killmann také dodává, že z hlediska ochrany životního prostředí dává vodíková infrastruktura smysl, jen pokud je vodík získáván ekologickou cestou. „K tomu v budoucnosti dojde, v současnosti je to určitý proces, kterým procházíme,“ naznačuje Killmann, že čistá energie dnes zatím není úplnou samozřejmostí. Totéž však platí i u elektromobilů a často se na to zapomíná.



Zastánci elektromobilů pak argumentují, že energii, která se spotřebuje na výrobu vodíku, je lepší rovnou použít pro pohon elektromobilu.



Na první pohled to může být pravda, protože nejběžnější způsob výroby vodíku - elektrolýza vody - je energeticky velmi náročný a zatím nepříliš efektivní proces a opravdu je efektivnější elektřinou rovnou nabít baterie. Jenže tak jednoduché to není.



„Důležitým faktorem je, že energii z obnovitelných zdrojů získáváme velmi nekoordinovaně. Během dne, kdy není třeba používat světla, svítí slunce, ze kterého můžeme vyrábět elektřinu. Večer slunce nesvítí a často se také uklidní vítr, ale domácnosti potřebují elektrickou energii,“ vysvětluje Killmann paradox dvou dnes tak oblíbených obnovitelných zdrojů.



S jejich rostoucím podílem tak bude růst potřeba elektrickou energii nějakým způsobem uchovávat, skladovat. „Baterie se mohou s tímto úkolem částečně vyrovnat, ale obrovské stacionární bateriové zásobníky nejsou v současnosti příliš realistické,“ tvrdí Killmann.



Podle něj je vodík jako sekundární energetický zdroj, a tedy zásobník již jednou vyrobené energie, doslova ideální. „Lze jej pak libovolně použít nejen ve vozidlech, ale také třeba ve stacionárních palivových článcích pro výrobu elektřiny v místě a čase její spotřeby,“ naznačuje šéfvývojář Toyoty. Vodík lze také přimíchávat do klasické sítě zásobování zemním plynem, a to v koncentracích až do výše osmi procent.



„Takto lze například snížit emise CO2 z vytápění domácností,“ vysvětluje inženýr japonské automobilky, jak se vodík hodí i jinde než v samotných automobilech.

Vysoká cena

Killmann také přiznává, že dalším problémem je v současnosti cena. Ostatně, Mirai stojí v přepočtu asi 2,2 milionu korun s daní, tedy tolik, co dobře vybavený elektromobil Tesla Model S. Oproti němu je Mirai méně prostorný a má mnohem nižší výkon. Toyota ale



pracuje na tom, aby se vodíková auta stala dostupnějšími.

Killmann to přirovnává k vývoji hybridů, a to nejen v dostupnosti, ale také ziskovosti pro automobilku: „Mohu vás ujistit, že dnes, po dvaceti letech od uvedení prvních hybridů, na hybridech vyděláváme. A jsme si jisti, že i u vodíkových vozů budeme schopni snížit náklady na přijatelnou úroveň tak, aby se staly dostupné pro zákazníky a výdělečné pro nás,“ říká.



Pravda ale je, že první Toyota Prius nikdy nebyla tak drahá, jako je Mirai, na druhou stranu se už od počátku vyráběla ve větších sériích. Ty by měly výrobu vodíkových vozů zlevnit.



Letos má Toyota vyrobit a po celém světě prodat asi dva tisíce vozů Mirai, v roce 2020 chce ale prodat už 30 tisíc vodíkových aut.



Pak jen zbyde vyřešit cenu vodíku. Nedávná studie americké Národní laboratoře pro obnovitelnou energii (NREL) ukázala, že ty nejefektivnější větrné elektrárny jsou schopny zajistit výrobu vodíku s cenou přibližující se čtyřem dolarům za kilogram stlačeného plynu. K tomu je potřeba připočíst ještě náklady na skladování a distribuci ve výši asi dvou dolarů na kilogram.



Výsledkem je tedy částka zhruba 150 korun na kilogram plynu. A Mirai ho podle údajů výrobce spotřebuje 0,76 kg na 100 kilometrů.



To je finančně již velmi konkurenceschopná cena. Jenže je potřeba si uvědomit, že jde o částku v ideálním případě a také že jde o částku bez jakýchkoli daní. Ty přitom u benzinu a nafty tvoří v našich podmínkách většinu jejich ceny, samotná výroba z ropy je tak levnější než produkce vodíku.



Vodík ale nemusí být v tomto případě daleko od konkurenceschopnosti, navíc se dá předpokládat, že v počátcích jeho rozšiřování se na něj především spotřební daně vztahovat nebudou.