Vybíraví Češi: chtějí práci v kanceláři, pobíhání v terénu jim nevoní

Největší z nich – Policie ČR – má volná místa dokonce pro tisícovku lidí. Důvod? Lidé jsou vybíraví a spíše než fyzicky náročné zaměstnání je láká teplo kanceláří. Přetlak uchazečů o práci v administrativě je obrovský.

„Nejen Česká pošta, ale celé odvětví se potýká s nedostatkem pracovníků na pozice řidič, doručovatel, třídič,“ potvrzuje mluvčí pošty Matyáš Vitík. „Je to kombinací nízké mzdy a neochoty lidí dělat náročnou práci, která je většinou i na směny,“ doplňuje Jiří Halbrštát, manažer náboru Manpower Group.

Personalisté si už zvykli – teď mají problém najmout například i uklízečky. Úřady práce evidovaly na podzim přes 4200 takových volných míst, Češi o ně ale nestojí. Podobná je i situace v továrnách. Přestože úřady práce nabízely koncem roku montérům a lidem u strojů přes 31 tisíc volných míst, firmy i do těchto profesí shánějí posily těžko.

Na místa, o která zájem je, se navíc firmám často hlásí zájemci, kteří svou kariéru skončí už při předložení životopisu. To se stává i v tolik žádané administrativě. A to dokonce i na méně kvalifikovaná místa, i když jich v nabídce úřadů práce není málo – koncem roku to bylo 5800 pozic. Nedostatek vhodných uchazečů trápí každou třetí firmu. Podle průzkumu agentury Manpower byla obdobná situace naposledy před finanční krizí v roce 2008.

Podle Tomáše Dombrovského, mluvčího společnosti LMC, která provozuje například pracovní portály Jobs.cz či Práce.cz, je problém v samotných zájemcích.

„Kancelářských pozic jsou mraky. Firmy mají obrovský problém najít lidi do back office či do call center. U nás je z hlediska obsazování práce v administrativě na třetím čtvrtém místě. Problémem, proč nemohou konkrétní lidé práci v této oblasti najít, je větší konkurence ostatních zájemců,“ říká Dombrovský. Přetlak na těchto pozicích přitom vzniká i kvůli lidem, kteří si moc nevěří nebo nemají zkušenosti. Podle Dombrovského to souvisí převážně s tím, jak se lidé sami vnímají a hodnotí.

„Studenti se často hlásí na práci na recepcích, protože ji vnímají jako dobrou vstupní pozici. Ve skutečnosti je zde největší konkurence, hlásí se tam skoro všichni. Kdyby si přitom věřili a zkusili jen trochu sofistikovanější kancelářskou práci, která je složitěji nazvaná, tak tam bude zájemců výrazně méně,“ uvedl mluvčí největšího pracovního portálu v Česku.

Škoda Auto, která měla loni zpočátku problém najít 2600 lidí do závodu v Kvasinách, už vypisuje další inzeráty. „V prvním kvartálu tohoto roku chceme pokračovat v náboru nových pracovníků, kterých plánujeme přijmout ještě několik stovek,“ říká mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek s tím, že i Škoda vnímá problém jako celorepublikový.

„Na trhu práce již nyní zoufale chybí lidé s technickým vzděláním. Od učňovských oborů po vysokoškolské. A bude hůř,“ tvrdí Jiří Halbrštát, manažer náboru ManpowerGroup. A potvrzuje to i Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment: „Poptávka po nových zaměstnancích momentálně převyšuje nabídku téměř ve všech ekonomických sektorech.“

Bez vyšších mezd to nejde

Firmy, které chtějí letos obsadit volná místa, budou muset svým zaměstnancům přidat.



„Nedostatek volných pracovních sil vede k přetahování zaměstnanců nabídkou vyššího platu, což zde bylo k vidění naposledy skoro před deseti lety,“ říká ekonom Pavel Sobíšek. Podle Hospodářské komory budou letos firmy zvyšovat nominální mzdy až o pět procent.

Jen peníze ale nemusejí stačit. Češi se kromě mezd ptají i na možnost práce z domova, stravenky či firemní kulturu. „Například vysoce placený a zároveň pracovně velmi vytížený pracovník může před dalším navýšením mzdy upřednostnit možnost mít více volného času,“ dodal hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč.