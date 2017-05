Výbor europarlamentu diskutoval o situaci médií v České republice

Babiš jednání kritizoval už předem Evropský parlament se má podle mého názoru vyjadřovat k situaci v členskému státu jen ve chvíli, kdy jeho vláda vědomě porušuje pravidla. Toto se ale v naší zemi v žádném případě neděje. Navíc jsem udělal vstřícný krok ke stabilizaci situace a mediální vydavatelství MAFRA jsem převedl do svěřeneckého fondu. Pokud se bude Evropský parlament „rizikem politického zneužití médií v ČR“ přesto zabývat, byl bych rád, aby byl obraz mediální scény kompletní. Čísla navíc mluví jasně. Mediální skupina MAFRA, kterou již nevlastním, ovládá v oblasti tisku, televize, rádia a internetu pouze 9,4 % trhu. Zajímavý je názor Erika Besta, českého vydavatele amerického původu, který v minulém týdnu uvedl v jednom ze svých komentářů, že ČSSD ovládá zhruba 75 % český médií a dodává: „Žádná diskuze v Evropském parlamentu o svobodě médií by nebyla kompletní, aniž by se nemluvilo o roli ČSSD.“ Proč se o této skutečnosti veřejně nemluví, proč pozornost stále směřuje výhradně ke skupině MAFRA? Myslím, že odpověď je nasnadě. Obávám se, že stejně jednostranně vyzní i diskuse na plénu Evropského parlamentu, což ale není překvapivé. Evropští politici si jako nezávislého mediálního experta pozvali šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho. Novináře, který v minulosti otevřeně prohlásil, že radši vůbec nebude psát o svém majiteli Zdeňkovi Bakalovi, než aby se musel zabývat jeho podnikáním. Mezinárodní ostudu České republiky na programu plenárního zasedání Evropského parlamentu mají na svědomí europoslanci TOP 09 Luděk Niedermayer a Jaromír Štětina, kteří zařazení bodu iniciovaného Evropskou lidovou stranou, do jejíž frakce spadají, přímo podpořili. Do klína jim tak spadla šance zneužít Evropský parlament ve svůj prospěch. Rozjet na něm předvolební kampaň před sněmovními volbami. Ostatní europoslance, kteří o věci nic neví, obyčejně zneužili. Tuší někdo z nich, že vicepremiér České republiky byl nezákonně odposloucháván? Že původ účelově sestříhaných nahrávek prošetřuje policie a řešila ho i Bezpečnostní rada státu? Těžko, jinak by se tímto tématem europoslanci jasně odmítli zabývat, minimálně do doby, než bude situace vyřešena na domácí půdě. Chci poděkovat europoslancům nominovaným za hnutí ANO, že se od zařazení tohoto bodu na jednání Evropského parlamentu veřejně distancovali. Bohužel, všichni mít projev na plénu nemohou. Tu šanci dostal jen vedoucí delegacePavel Telička. Možná by bylo fajn, kdyby v diskusi zaznělo, že evropské instituce sice v České republice plně respektujeme, ale nepřejeme si, aby zasahovaly do našich vnitřních záležitostí.